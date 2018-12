Кийган Брадли спечели Големия шлем в голфа

Голф

Шампионът от US PGA Championship Кийган Брадли спечели последния за сезона турнир в Американския тур - Големия шлем в голфа (Grand Slam of Golf), който се провежда на Бермудските острови и в който участие взимат само четиримата победители в мейджър надпреварите през тази година. Брадли делеше лидерското място след първия ден с шампиона от US Open Рори Макилрой и издържа и на последните 18 дупки, за да стигне до крайната победа. Американецът приключи втория ден с резултат от (71) и така с общо 4 удара под пара (138) завърши на върха в генералното класиране.



Втори се нареди "Мастърс" шампионът Чарл Шварцел с 3 удара под пара (139), а трети и четвърти останаха съответно Макилрой и Дарън Кларк. Рори приключи турнира с резултат от (142), а опитният му сънародник от Северна Ирландия бе далеч от показаното на The Open Championship и завърши с 9 удара над пара (151).



"Денят беше тежък, заяви 25-годишният Брадли, за когото това е трета титла през тази година. - Играх добре на последните девет дупки, а това е от изключителна важност в решаващия ден на всеки един турнир. Забавлявах се много и няма съмнение, че това е един чудесен край на сезона за мен", допълни голфърът.