Макилрой и Брадли лидери след първия ден на Бермудите

Голф

Шампионът от Откритото първенство на САЩ Рори Макилрой направи три бърдита на последните пет дупки и така дели лидерското място с Кийгaн Брадли след първия ден на заключителния за сезона US PGA Grand Slam of Golf на Бермудските острови. 22-годишният северноирландец се справи със силния вятър и записа 4 удара под пара (67), колкото има и победителят от тазгодишния PGA Championship.



Както е известно, в двудневаната надпревара участват четиримата шампиони от мейджър турнирите през този сезон. Освен Макилрой и Брадли, за трофея от престижния турнир се борят още южноафриканецът Чарл Шварцел (шампион от "Мастърс"-а) и северноирландецът Дарън Кларк (шампион от The Open Championship). Шварцел не показа най-доброто от себе си и е трети с 3 удара над пара (74), докато Кларк е последен с резултат от (77) на ниво +6.