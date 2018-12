Никол Шерцингер като екзотична девица в новия си клип

Бившата изпълнителка от "Pussicat Dolls" Никол Шерцингер снима нов клип за своя сингъл "Try with me". Красавицата замина за дъждовните гори на Мексико, за да заснеме видеото, в което играе като екзотична девица, облечена с бяла ефирна рокля и с венец от листа на главата.33-годишната певица имаше само 18 часа на разположение да снима клипа между задълженията си като съдия в американския "Х-Фактор". Любопитното е, че Никол засне предишното си видео на паркинг близо до студиото на шоуто в Ел Ей, за да влезе в графика.Само преди няколко дни тръгнаха слухове, че Шерцингер се е разделила със своя любим - пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Близки до двойката източници обаче ги опровергават, като твърдят, че Никол и Люис не могат да се видят заради натоварените си графици, но двамата са все още заедно и се чуват по телефона, макар не всичко да е както преди.