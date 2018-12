Звезда с името на Йордан Йовчев ще изгрее на Famous Алея на Славата 

Други спортове

На 20 октомври 2011, четвъртък, в 11:00 ч. на Famous Алея на Славата пред кино "Арена Младост" ще заблести звезда с името на най-успелия български гимнастик - Йордан Йовчев. Номинацията за 23-ата звезда във Famous Алеята бе издигната след публично гласуване от фенове на The Famous Grouse Scotch Whisky in Bulgaria във Facebook.



Йордан Йовчев е роден на 24 февруари 1973 г. в Пловдив. Тренира спортна гимнастика от 8-годишен. Той е сред ТОП 10 на българските спортисти за всички времена. Два пъти е двоен световен шампион на земя и халки на първенствата на планетата в Гент (2001г.) и Анахайм (2003г.) и двоен световен вицешампион в Дебрецен през 2002 г. Йовчев е и единственият представител на този изключително красив, изтощителен и труден спорт, който участва на цели пет поредни Олимпиади. На Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. извоюва два бронзови медала – на халки и на земя, а на тези в Атина през 2004 г. печели сребро на халки и бронз на земя.



Famous Алея на славата е създадена преди 6 години - през октомври 2005, пред кино "Арена Младост" с идеята да събере на едно място имената на българите, допринесли за прославянето на страната ни по света и за положителния й международен имидж. До момента звезди на Famous Алеята имат Христо Стоичков, Васко Василев, Димитър Бербатов, Лили Иванова, Валя Балканска, Теодосий Спасов, Васил Найденов, група "Сигнал", Станка Златева и други. Зад инициативата стои любимото уиски на Шотландия - The Famous Grouse Scotch Whisky.