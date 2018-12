ММА Доусън към Хопкинс: "You are a pussy" 17 октомври 2011 | 12:30 0 0 0 0 0 Новият шампион на Световния боксов съвет в лека-тежка категория Чад Доусън - Лошия (САЩ), нарекъл най-възрастния носител на короната в историята Бърнард Хопкинс - Екзекутора (САЩ) - "pussy". Грозната реплика към легендарния боксьор била отправена, след като техният мач беше прекратен. Реферът присъди технически нокаут за Доусън, след като Бърнард Хопкинс нямаше възможност да продължи. Екзекутора беше хвърлен във въздуха и падна лошо на рамото си още във втория рунд.

"Чад каза на Бърнард - "you are a pussy" - обясни промоуторът на Доусън Гари Шоу. - Хопкинс непрекъснато твърдеше, че Чад е гангстер. Сега със сигурност знаем, че Бърнард не е гангстер, защото един гангстер, щеше да стане и да се бие."

