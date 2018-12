Голф Бен Крейн с четвърта титла в US PGA Tour 17 октомври 2011 | 12:09 0 0 0 0 0 Американецът Бен Крейн спечели четвъртата в кариерата си титла от US PGA Tour, след като надделя в плейофи над сънародика си Уеб Симсън на турнира The McGladrey Classic в Сий Айлънд, Джорджия с награден фонд 4 милиона долара. Двамата голфъри приключиха четирите кръга с равни резултати от по 15 удара под пара (265), а още на втората допълнителна дупка (17-а с пар 3) Крейн направи пар, докато съперникът му се прояви с боги и съответно загуби плейофите.



Третото място в генералното подреждане зае Майкъл Томсън с 14 удара под пара (266), а четвърти и пети се наредиха представителите на Южна Африка Луис Остуйзен и Тревър Имелман.



"През тази седмица просто съм настроен да гледам в перспектива, напред, заяви 35-годишният Крейн, който всеки момент очаква съпругата му Хедър да го дари с третото им дете. - Последният състезателен ден бе чудесен, съдбата бе на моя страна и наистина съм много щастлив от постигнатото", допълни шампионът.

