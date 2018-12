Бейзбол Холандия световен шампион за първи път! (видео) 16 октомври 2011 | 15:10 0 0 0 0 1



Абсолютен рекордьор е тимът на Куба, който има 25 златни медала от общо 39 проведени първенства, а далеч назад са съставите на САЩ (4 титли), Венецуела (3), Колумбия (2), Корея (1), Пуерто Рико (1), Доминиканската република (1), Великобритания (1) и Холандия (1). Всъщност шампионските отличия на британците и холандците са единствените медали, които Европа е печелила на световно първенство по бейзбол.







След 4-часово забавяне на финала заради дъжд титлата нощес бе решена в рамките на един ининг – 4-тия. В отварянето кубинците откриха резултата със саможертвен флай на Алфредо Деспайгне, а в затварянето холандците отвърнаха с два единични хита с RBI – на Брайън Енгелхард и Джонатан Схооп. От възвишението победата на "оранжевите" подсигури питчерът Роб Кордеманс, който изработи 7 ининга и 1/3 с 2 хита.



Дъждовното време в столицата на Панама принуди организаторите да отменят мача за 3-то място между Канада и САЩ. Според правилата на международната федерация (IBAF) бронзовите медали бяха връчени на канадците, които завършиха с по-добър актив във втората фаза на шампионата.











ФИНАЛ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БЕЙЗБОЛ 2011:





Холандия - Куба 2:1



ст. "Род Карю"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КУБА

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

0

ХОЛАНДИЯ

0

0

0

2

0

0

0

0

Х

2

6

1

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА МОНДИАЛ 2011:





1. Холандия

2. Куба

3. Канада

4. САЩ

5. Австралия

6. Корея

7. Венецуела

8. Панама

9. Доминиканска република

Италия

Пуерто Рико

12. Япония

13. Тайван

14. Никарагуа

15. Германия

Гърция







ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:





Най-добър батер: Ръсни Кастийо (Куба) .512

Питчер с най-добър ERA: Том Стойфберген (Хол) 0,00

Питчер с най-добър баланс: Мигел Лаера (Куба) 3-0

Най-много RBI: Курт Смит (Хол) 13

Най-много хоумръни: Вуйлюанс Васкес (Вен) 5

Най-много откраднати бази: Джордан Данкс (САЩ) 4

Най-много отбелязани точки: Хосе Масиас (Пан) 13

Най-добър играч в защита: Юлиески Гуриел (Куба) .981

Най-полезен играч (MVP): Курт Смит (Хол) .351/13 RBI/12 R







ИДЕАЛЕН ОТБОР:





SP О Хюн-Таек (Кор)

RP Ядиер Педросо (Куба)

C Дамасо Еспино (Пан)

1B Хосе Абреу (Куба)

2B Джо Търстън (САЩ)

3B Мо Чан-Мин (Кор)

SS Джонатан Мало (Кан)

OF Ръсни Кастийо (Куба)

OF Том Брайс (Авл)

OF Консепсион Родригес (Пан)

DH Фернандо Сегинол (Пан)





