Тенис Ето какво се случи в седмия ден на US Open... 05 септември 2011 | 15:45 0 0 0 0 0 Приключи седмият ден на Откритото първенство на САЩ по тенис. Победи записаха защитаващият титлата си Рафаел Надал, както и устременият към първия си трофей от Големия шлем Анди Мъри. При дамите втората в схемата Вера Звонарьова не бе затруднена и преодоля лесно четвъртия кръг. Австралийката Саманта Стоусър пък изигра поредния си тежък двубой, но все пак продължава битката в Ню Йорк.





Резултати от седмия ден на US Open при мъжете:

(5) Давид Ферер (Испания) - (26)Флориан Майер (Германия) 6:1, 6:2, 7:6(2)

(2)Рафаел Надал (Испания) - Давид Налбандян (Аржентина) 7:6(5), 6:1, 7:5

(4)Анди Мъри (Великобритания) - (25)Фелисиано Лопес (Испания) 6:1, 6:4, 6:2

(12)Жил Симон (Франция) - (18)Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 4:6, 7:6(5), 6:2, 7:6 (3);

(21)Анди Родик (САЩ) - Жюлиaн Бенето (Франция) 6:1, 6:4, 7:6 (5)

Доналд Йънг (САЩ) - (24)Хуан Инасио Чела (Аржентина) 7:5, 6:4, 6:3

(28)Джон Иснър (САЩ) - Алекс Богомолов (САЩ) 7:6 (9), 6:4, 6:4

Жил Мюллер - Игор Куницин 6:1, 6:4, 6:4



Резултати от седмия ден на US Open при дамите:

Анжелик Кербер (Германия) - Моника Никулеску (Румъния) 6:4, 6:3

(2)Вера Звонарьова (Русия) - (22)Забине Лиzицки (Германия) 6:2, 6:3;

(9)Саманта Стоусър (Австралия) - (25)Мария Кириленко (Русия) 6:2, 6:7 (15), 6:3

(26)Флавия Пенета (Италия) - (13)Шуай Пън (Китай) 6:4, 7:6 (6)

