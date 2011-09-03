Резултати от 4-ти кръг на Източната "Б" група

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Пике ще плати 48 хил. евро за провинение на пътя
Централният бранител на Барселона Жерард Пике се призна за виновен и ще плати глоба в размер на 48 хиляди евро за неправомерно шофиране, разпространиха испанските медии. На 31 август защитникът беше заловен да шофира ...Виж още
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БГ Футбол
Срещи от четвъртия кръг на българската футболна Източна "Б" група:
Черноморец (Поморие) - Ботев (Пловдив) 1:1
Любимец - Сливен 3:1
Нефтохимик (Бургас) - Спартак (Варна) 3:2
Доростол (Силистра) - Добруджа (Добрич) 1:1
Несебър - Етър (Велико Търново) 0:3
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(Гост) 37
отговор
МАЛКИТЕ БОЛЯРЧЕТА СА ДОБРИ ДРУГАРЧЕТА ВИНАГИ СА ДАЩНИ И МИ ОЛИГАВЯТ РЕДОВНО ШУНДАТА. Е НЕМА ПО ХУБАВА СФИРКА ОТ БОЛЯРСКАТА. ВИДИТЕ ЛИ ТВАР КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА СИ ЗАТВОРИ УСТАТА ЗНАЧИ Е ХАЛКАТА КОЯТО ЖИВЕЕ В ЖИГУЛА НА ЗАРАЗМОТО Рейтинг: 0 0
(Гост) 36
отговор
МАЛКИТЕ МАНАФЧЕТА СА ДОБРИ ДРУГАРЧЕТА ВИНАГИ СА ДАЩНИ И МИ ОЛИГАВЯТ РЕДОВНО БОЗДУГАНА. Е НЕМА ПО ХУБАВА СФИРКА ОТ МАНАФСКАТА. ВИДИТЕ ЛИ ТВАР КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА СИ ЗАТВОРИ УСТАТА ЗНАЧИ Е МАНАФ Рейтинг: 0 0
(Гост) 35
отговор
БИЙ МАНАФА ПО ГЛАВАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! СКЪСАЙТЕ МУ И ТАШАКА БИЙ БИЙ БИЙ ! ОТПОРЕТЕ МУ ХАЛКАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! НАИБИ МУ ТИ ЖЕНАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! И ПРЕКАРАЙ ДЪЩЕРЯТА БИЙ БИЙ БИЙ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 34
отговор
БИЙ МАНАФА ПО ГЛАВАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! СКЪСАЙТЕ МУ И ТАШАКА БИЙ БИЙ БИЙ ! ОТПОРЕТЕ МУ ХАЛКАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! НАИБИ МУ ТИ ЖЕНАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! И ПРЕКАРАЙ ДЪЩЕРЯТА БИЙ БИЙ БИЙ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 33
отговор
БИЙ МАНАФА ПО ГЛАВАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! СКЪСАЙТЕ МУ И ТАШАКА БИЙ БИЙ БИЙ ! ОТПОРЕТЕ МУ ТИ ХАЛКАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! НАИБИ МУ ТИ ЖЕНАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! И ПРЕКАРАЙ ДЪЩЕРЯТА БИЙ БИЙ БИЙ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 32
отговор
ари е нафта чакаме ви да ви е..м пут.а.а ма..ина Рейтинг: 0 0
(Гост)
Направо ти повярвахме, че си от Сливен, помак. Рейтинг: 0 0
(Гост) 31
отговор
ОООООООООО ЗАРАЗНО Е ПОЛЕТО, ЗАРАЗНО АЯЗМОООТОООО, ЗАРАЗНА Е И ХЪЛКАТА. Рейтинг: 0 0
(Гост) 30
отговор
БИЙ МАНАФА ПО ГЛАВАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! ОТПОРИ МУ ТИ ХАЛКАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! МАНАФИ ПРОСТИ В БУРГАС СТЕ ГОСТИ ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 29
отговор
Аз съм малък бургъзки гей. Прякора ми е Халката и любимото ми нещо е да правя св.рки на жълтите пловдивски мангали и на червените турци от ЦЕЦА. Просто обожавам леко соления вкус на рязаните им пишки в устата си, само като си го помисля и вече съм се възбудил. Как клякам пред този възхитителен орган и го налапвам с цялата си страст.. как го осмуквам докато не ми свърши в устата и после като добра гей-к.рва изгълтвам всичко, сигурен съм че мога да правя много по-добри свирки от жена! И ще ви кажа още нещо, гейовете сме много повече отколкото предполагате, просто елате на някой мач в Долно Езерово или влезте в манаф-онлайн и вижте за какво става въпрос. Пълно е с мъже със семейства! Горките бурГЪЗки женички, изобщо не можете да обслужвате половинките си... Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 28
отговор
до 17 вие догодина сте в Б група марули Рейтинг: 0 0
(Гост)
Ще ти се манаф долнопробен вие ше си останате завинаги в долните групи за разлика от нас. Пролета всички ше ви порят свинските розови халки запомни ми думите шебек селски Рейтинг: 0 0
(Гост) 27
отговор
Хайде Нафта мачкаме само така напред и нагоре до А група. Всички да се мобилизираме и на 10 мощно в Сливен. Нефтохимик отбор велик! Рейтинг: 0 0
(Гост) 26
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Ей селяни от стара загора не приказвайте много щото ще ви шибаме кораво заедно с вашите лилави приятелки. Рейтинг: 0 0
(Гост) 25
отговор
Завинаги ще си г*й завинаги ще ш***м майкати в калната ш***а. Рейтинг: 0 0
(Гост) 24
отговор
Зарази прости, в Турция не сте гости ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 23
отговор
БИЙ МАНАФА ПО ГЛАВАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! ОТПОРИ МУ ТИ ХАЛКАТА БИЙ БИЙ БИЙ ! МАНАФИ ПРОСТИ В БУРГАС СТЕ ГОСТИ ! Рейтинг: 0 0
(Гост)
спри да ми пишеш с ника розова бургъзка шундо! АЗ СЪМ ОРИГИНАЛНАТА РАЗПРАНА ПРЕЛИВАЩА ОТ ЦИГАНСКО СЕМЕ ХАЛКА И ЖИВЕЯ В ЖИГУЛА НА АЯЗМОТО АХАХААААА!!!!!!!! Рейтинг: 0 0