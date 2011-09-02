Британско пиянде се преби в такси, бягал от ченгетата

Английски футболен запалянко е настанен в изтрезвителя в София, съобщи СДВР. Той бил засечен снощи в района на площад "Света Неделя". След като видял полицаите, 20-годишният чужденец опитал да избяга, но се блъснал в спряло наблизо такси и паднал. От удара е получил леки охлузвания. В него полицаите открили само карта за членство във фенклуба английския футболен тим. Той бил неадекватен и не можел да обясни къде са документите му. Запалянкото е откаран в изтрезвителя и му е оказана медицинска помощ.

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