Британско пиянде се преби в такси, бягал от ченгетата

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Пике ще плати 48 хил. евро за провинение на пътя
Централният бранител на Барселона Жерард Пике се призна за виновен и ще плати глоба в размер на 48 хиляди евро за неправомерно шофиране, разпространиха испанските медии. На 31 август защитникът беше заловен да шофира ...Виж още
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Булевард
Английски футболен запалянко е настанен в изтрезвителя в София, съобщи СДВР. Той бил засечен снощи в района на площад "Света Неделя". След като видял полицаите, 20-годишният чужденец опитал да избяга, но се блъснал в спряло наблизо такси и паднал. От удара е получил леки охлузвания. В него полицаите открили само карта за членство във фенклуба английския футболен тим. Той бил неадекватен и не можел да обясни къде са документите му. Запалянкото е откаран в изтрезвителя и му е оказана медицинска помощ.
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(Гост) 19
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(Гост) 9
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само не разбрах едно, защо е тръгнал да бяга от полицая??? Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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То само такива идват тук. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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ахhaа 100% хубавичко са му помогнали родните милиционери да се блъснe в горкото нищо не подозиращо такси ахах. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Мале вярно :Д ... и те да побият нещо чуждо :Д Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
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хахах как се е бутнал в такси тоя надали е пил само бира Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
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англичаните кви са жалки! КАКА МОЖЕ ДА СЕ НАПИВАТ ОТ БИРА, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НИЕ-БЪЛГАРИТЕ ИЗТРЕЗНЯВАМЕ С БИРА! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Хахахахаххахахахахахахаха леле приятел много си прав. Тия са бахти жените да се наковават с бира. Аз не мога да си представя кво ше стане ако обърнат 2-3 55 градусови скоросмъртници Рейтинг: 0 0