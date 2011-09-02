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Британско пиянде се преби в такси, бягал от ченгетата

02 септември 2011 | 13:04
Британско пиянде се преби в такси, бягал от ченгетата
Английски футболен запалянко е настанен в изтрезвителя в София, съобщи СДВР. Той бил засечен снощи в района на площад "Света Неделя". След като видял полицаите, 20-годишният чужденец опитал да избяга, но се блъснал в спряло наблизо такси и паднал. От удара е получил леки охлузвания. В него полицаите открили само карта за членство във фенклуба английския футболен тим. Той бил неадекватен и не можел да обясни къде са документите му. Запалянкото е откаран в изтрезвителя и му е оказана  медицинска помощ.

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Спортни новини		 Прочетена 17028

Добави коментар ›› Коментари (19)

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(Гост) 19
отговор
06 септември 2011 | 09:02

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(Гост) 18
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05 септември 2011 | 16:11

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С П Е Ч Е Л И -НАД- 20$-
(Гост) 17
отговор
05 септември 2011 | 16:11

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(Гост) 16
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05 септември 2011 | 13:46

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xvcvcvxvcx
(Гост) 15
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05 септември 2011 | 08:18

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CHELSEA-68
(Гост) 14
отговор
05 септември 2011 | 08:17

Тоя е фен на юнаитед Рейтинг: 0 0

m a 4 o v e . c o m - зал
(Гост) 13
отговор
04 септември 2011 | 11:17

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xzczcx
(Гост) 12
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04 септември 2011 | 08:34

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m a 4 o v e . c o m - зал
(Гост) 11
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03 септември 2011 | 11:12

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cvcxvxccx
(Гост) 10
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03 септември 2011 | 08:57

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хмм
(Гост) 9
отговор
02 септември 2011 | 20:28

само не разбрах едно, защо е тръгнал да бяга от полицая??? Рейтинг: 0 0

SS
(Гост) 8
отговор
02 септември 2011 | 20:13

То само такива идват тук. Рейтинг: 0 0

van
(Гост) 7
отговор
02 септември 2011 | 18:13

ахhaа 100% хубавичко са му помогнали родните милиционери да се блъснe в горкото нищо не подозиращо такси ахах. Рейтинг: 0 0

:D
(Гост)
05 септември 2011 | 00:31

Мале вярно :Д ... и те да побият нещо чуждо :Д Рейтинг: 0 0

s
(Гост) 6
отговор
02 септември 2011 | 17:30

хахах как се е бутнал в такси тоя надали е пил само бира Рейтинг: 0 0

К*Р ЗА ОСТРОВА!
(Гост) 5
отговор
02 септември 2011 | 15:13

англичаните кви са жалки! КАКА МОЖЕ ДА СЕ НАПИВАТ ОТ БИРА, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НИЕ-БЪЛГАРИТЕ ИЗТРЕЗНЯВАМЕ С БИРА! Рейтинг: 0 0

Хах
(Гост)
03 септември 2011 | 11:56

Хахахахаххахахахахахахаха леле приятел много си прав. Тия са бахти жените да се наковават с бира. Аз не мога да си представя кво ше стане ако обърнат 2-3 55 градусови скоросмъртници Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Георги Миланов: Животът ми не е приказка!
06 септември 2018

Когато Георги Миланов изрече фразата "Животът ми не е приказка", настръхнах. Трябваше да видите очите му. Нека е доста използван изразът, очите не лъжат. Личеше прокрадваща се гордост от всичко, което постигнал, а то не ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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