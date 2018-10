Европейски футбол С Боби Чарлтън, Солскяер и обувките на Бекъм… (II част от разказа на фена, впечатлил сър Алекс) 05 май 2011 | 14:06 0 0 0 0 5



Срещата с Боби Чарлтън

По време на едноседмичната си визита в Манчестър Емо успява да се види и с една от легендите не само на клуба, но и на световния футбол – самият Боби Чарлтън. Срещата стана инцидентно, разказва Емо. Гледахме мача на академията – отборът до 18 г. на полуфинал с „



Разбира се, великотърновецът направил и задължителния тур на „Олд Трафорд“, включващ и посещение в съблекалнята на тима, както и в музея с трофеите. Там пък го очаквала нова изненада. Тъкмо правеха нова аранжировка и бяха извадили обувките на Дейвид Бекъм. Попитах една служителка дали мога да ги докосна и тя отговори утвърдително. Нямаше как да пропусна шанса да подържа оригиналните обувки на Бекъм и да се снимам и с тях… С тази обувка Дейвид Бекъм бележеше за "Юнайтед".



С Оле-Гунар Солскяер в Норвегия



След няколкодневно завръщане в България, колкото да се види с близките и със съмишлениците си от фенклуба, DJ Емо пое за Норвегия, където работи. Там обаче от месеци има уговорена среща с друга легенда на „Манчестър Юнайтед“ – симпатичния Оле-Гунар Солскяер. За целта Емо нощувал на летището в Осло и после летял до Мьолде.



Срещата ни бе на стадиона, сега Солскяер е главен треньор на „Мьолде“ – клубът, откъдето тръгна за големия футбол. Разговаряхме точно 41 минути. Оле-Гунар е уникален човек, има излъчване, много земен и приятен е. Подарих му плакет от нашия фенклуб с надпис: 20 legend. Тhank you for the trophys, scorеs and memories! (б. а. – благодарим ти за трофеите, головете и спомените!), споделя Емо.



Солскяер му подари специален автограф за сина му Алекс върху малък екип на Манчестър Юнайтед. Разговаряли за българския фенклуб, за дейността му, за това как норвежецът се чувства на новата си работа.



Солскяер му разказал за паметната 1999 г. в английския тим. Сезон 1998/99 е един от най-успешните в историята на Манчестър Юнайтед, който става единственият английски отбор, успял да спечели требъл – Висшата лига, Купата на Англия и Шампионската лига в един сезон. Особено драматичен е трумфът в последния турнир, където е победен немският Байерн 2:1 с голове на Теди Шерингам и Оле-Гунар Солскяер в последните секунди на срещата.



Турнирът наближава…

Следващият акцент в работата на Емил Йорданов и съратниците му от фенклуба е наближаващото поредно издание на турнира за деца от социалните домове у нас. Той ще се състои от 3 до 5 юни на стадион „Арена" в Самоводене, като ще участват деца от домовете в Овча могила, Балван, Стражица, Стара Загора, Севлиево, Габрово, В. Търново… Децата от социалните домове от месеци чакат този турнир с огромен интерес и надежди. Отборите при момчетата ще бъдат разделени в две групи – 7-13 и 14-18 години, ще има и женски тимове. За пръв път съорганизатор ще бъде Фенклуб „Челси България", като ще има и приятелски мач между двата фенклуба. Турнирът ще бъде закрит на 5 юни с концерт на група Б.Т.Р., но ще има и много-много изненади, които организаторите пазят в тайна. И то все приятни…

