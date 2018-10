Европейски футбол Българин впечатли сър Алекс, Бербатов, Гигс и Ван дер Сар 04 май 2011 | 16:47 0 0 0 0 83



Мечтата вече е реалност. Believe!

Под това мото премина визитата на Емил Йорданов на Острова, като за пореден път показа, че когато човек силно желае нещо – няма невъзможни неща. "Това беше една моя дългогодишна мечта, която вече реших, че трябва да се сбъдне, след като бе създаден фенклубът, разказва DJ Емо пред sport-vt.com. – Мисията ми бе да се срещна поотделно с всички футболисти на Манчестър Юн и с треньорския екип, за да им разкажа кои сме ние в България, да ги уверя, че в нашата страна имат изключително много фенове и почитатели".



Най-възможният начин да се видят на живо футболистите е базата им на Карингтън. Тренировъчната база е в самия град и Емо я оприличава на рай – чистота, тишина, шепот на дървета и пеене на птичките. Има всякакви удобства, там тренират, и вторият отбор на Юнайтед, и академията. Вътре не се влиза, феновете изчакват играчите отпред.



Фърюсън: „Много харесвам България“

Най-мечтаната среща за диджея е тази с мениджъра сър Алекс Фъргюсън. Тръгнахме със специален подарък – плакет от нашия фенклуб за него, с картата на България с послание „Бъди винаги на върха“, както продължава да го прави. Исках да го видя, да му стисна ръката и да му пожелая преди всичко да е много здрав и да продължава успехите на клуба, казва Емо. Той решил да действа чрез охраната, на която се легитимирал като председател на българския фенклуб и казал, че носи подарък за Фъргюсън.







Само след половин час спря Ауди 8, карано от сър Алекс. Охраната ме представи, вълнението ми е излишно да се коментира. Беше много усмихнат, подарих му плакета с най-добри пожелания от България. Той реагира: „Аз много харесвам България“. Още по-широко се усмихна, като стана дума за Бербатов. „Подкрепяйте отбора и се радвайте, ще има още много успехи“, каза Фъргюсън. Тогава му признах, че моят син е кръстен на него и се казва Алекс, което страшно го зарадва.



После се видяхме още три пъти, заяви ми: „Плакетът е чудесен и вече съм го поставил в офиса си, ще остане чудесен спомен“. Накрая му обещах, понеже е ценител на виното, да му донеса отлежало хубаво вино от България и той се усмихна и вдигна палец. Фъргюсън вече знае, че Юнайтед има официален фенклуб в България.



Легендите Едвин ван дер Сар и Райън Гигс

В слредващите дни Емо е неуморен, успява да спре и да се запознае с всички футболисти. Чичарито, Нани, Евра,







Споделя, че ако има някой, с когото са „от една порода“, това е вратарят Едвин ван дер Сaр. Когато спря, в колата си беше пуснал много хубава ретро музика, която аз ползвам в работа си като диджей. Разказах му и затова, че пускам такава музика. Той ме пита: откъде си и като чу, че съм от България, веднага реагира “Аз харесвам много Бербатов, много хубаво момче и интелигентен играч“.



На следващия път му поднесох специално купени ръкавици, за да се подпише, и той първо ме погледна странно, защото има много дилъри, които после продават тези артикули в интернет и правят пари. Но му показах картата си и му разказах, че във В. Търново ще правим музей. Три срещи имал великотърновецът с ван дер Сaр в тези дни.







Сам признава обаче, че най-развълнуван е при срещата си с Райън Гигс. Даже започнах да заеквам… Гигс е икона за Манчестър Юнайтед, играе вече 20 години. Представих му се, помолих го за автографи за мен и за фенклуба. Интересното бе, че охраната ме предупреди, че играчите разписват максимум 1-2 автографа и бързат. А Гигс ми подписа 7-8 автографа, фланелка… Хората ни приеха много доброжелателно.



Бербатов за нас е легенда, твърдят местните фенове

Искам да кажа на всички, че в Англия всъщност адски много уважават и харесват



Хората ми казваха: „За нас играч, който е вкарал хеттрик на кръвния ни враг







Разбира се, срещнах се и със самия Бербатов и си говорихме. Призна ми, че има контузия и няма да играе един-два мача. Казах му, че го подкрепяме, усмихна се и ми подаде ръка. Отново говорихме за предстоящия през юни турнир за децата от детските домове…



Днес Манчестър Юн излиза в полуфинал-реванш за Шампионската лига срещу



