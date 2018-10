Mr. BiG в крепостта на софийската мода

Булевард

Крепостта на модата ЦУМ събра ценителите на луксозните марки за поредното парти на единственото българско мъжко списание Mr. BiG. Почитателите на утвърдените брандове видяха части от най-новите колекции на фирмите Seven Seconds, Love Label, Volume One, които представиха специална селекция от предложенията си за пролетта и лятото на тази година.



В съзвучие с „модния дух” на мястото бе и фризьорското шоу на топ-коафьора и собственик на салони Magama Вили Боршукова, която сътвори на живо две авангардни прически и прикова погледите на всички присъстващи. Нейно дело бяха и прическите на моделите от Visages Model Group, които участваха в модното шоу. Сред тях се откроиха Биляна Йотовска и Мис България’99 Елена Ангелова.



Талантливите музиканти от Ninefold бенд бяха облечени с елегантните дрехи на Andrew’s Fashion. Те забавляваха гостите на партито, между които бяха автомобилният състезател Жоро Танев, собственикът на Denyl Емил Арабаджиев и на Andrew’s Fashion Павлин Андреев, певецът Крум, д-р Гайс Бадер, Деси Зидарова, Жени Калканджиева, Мистър България’99 Ангел Бонев. На партито се появиха дори тризначките Вяра, Надежда и Любов, този път с променена визия и коренно различни една от друга. Моделът от корицата и водеща на събитието Лиляна Станаилова пък бе уважена от своята колежка от предаването „Време за мъже” Нели Атанасова. В началото на вечерта всички гости бяха приветствани лично от издателката на списанието г-ца Ваня Ханджиева, след което получиха специалните комплименти на водка Большой и Ouzo of Plomari.



Освен красивите жени и модните тенденции, тема на вечерта бе предстоящата промяна на „курса" на ЦУМ. От септември мениджмънтът на търговския център ще бъде поверен на специална европейска фирма, която ще го развива в посоката на уникална бутикова дестинация.