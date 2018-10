Реал М отвърна на удара, излезе с официална позиция срещу Барса

Европейски футбол

Войната между Реал Мадрид и Барселона извън терена след "Ел Класико 3" на "Сантяго Бернабеу" в сряда продължава. След като в четвъртък от Барселона потвърдиха, че ще изпратят официална жалба до УЕФА заради коментарите на старши треньора на "белите" Жозе Моуриньо след първия полуфинален мач между двата тима от Шампионската лига, от Кралския клуб на свой ред обявиха, че ще се оплачат официално пред европейската футболна централа от поведението на играчите на Барса в сряда вечерта. В съобщение, публикувано в официалния сайт на Реал Мадрид, "белите" обвиняват играчите на вечния враг в неспортсменско поведение, състоящо се в повтарящи се симулации с цел да се заблуди рефера, което, според "лос меренгес", е довело до изгонването от игра на Пепе.



Както е известно, бразилският дефанзивен играч с португалски паспорт получи директен червен картон от съдията Волфганг Щарк през второто полувреме за нарушение срещу бразилския десен халф-бек на каталунците Даниел Алвеш. Снимки и ТВ кадри обаче показаха, че всъщност няма контакт между крака на Пепе и тялото на Алвеш, който веднага след грубото влизане на Пепе започна да се превива на терена. След като Реал Мадрид остана с 10 души на терена, аржентинският нападател на Барселона Лионел Меси отбеляза два гола, а Барселона спечели с 2:0 и направи решаваща крачка към класиране на финала.



В съобщението в сайта на столичани се казва още, че клубът застава твърдо зад наставника Жозе Моуриньо, който на пресконференцията след края на скандалния мач избухна: "Защо? Защо Йовребо, защо Бусака, защо Щарк. Във всеки 1/2 - финал става едно и също. Говорим за фантастичен отбор. Защо Челси не отиде на финал? Защо Интер се спаси по чудо? При 0:0 щях да пусна Кака вместо Лас. Не зная дали заради Вийяр или заради УНИЦЕФ стават такива неща".



Ето пълният оригинален текст на официалната позиция на Реал Мадрид, публикувана в сайта на клуба:



"Upon learning of the unprecedented decision by F. C. Barcelona to lodge a formal complaint against Real Madrid C. F. coach Jose Mourinho with the UEFA Control and Disciplinary Body, Real Madrid C. F. announces that it is obligated to follow suit concerning the repeated unsportsmanlike behavior of F. C. Barcelona, whose players consistently feigned aggressions with the sole purpose of misleading the referee of the match, which clearly led to the unfair decision to dismiss our player Pepe.



It is surprising that this chain of unsportsmanlike conduct and unfortunate decisiones finally culminates in the lodging of a complaint against our coach Jose Mourinho who, beyond opinions based on his right to freedom of speech, expressed his objection to victory at any price and the violation of the principles of loyalty, integrity and sportsmanship established in Art. 7 of the Preamble of the Statutes of UEFA and Art. 5 of its Disciplinary Regulations, by which Real Madrid C. F. expresses its full support of its coach".