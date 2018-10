Мани Пакяо пусна музикален сингъл

Филипинската боксова звезда Мани Пакяо пусна своя пръв музикален сингъл на американска територия. Парчето "Sometimes when we touch" е римейк на оригиналната версия от 1977 г. Азиатецът е записал със своя глас музиката в тандем с оригиналния автор и певец Дан Хил.

Пакяо продължава да се готви за своя сблъсък срещу Шейн Мосли (САЩ) на 7 май. Той тренира в Лос Анджелис заедно със своя треньор Фреди Роуч. Талантът продължава да залага на здарвите спаринги с Раймундо Белтран и Шон Портър.

В същото време Мосли заяви, че не се притеснява със статута си на аутсайдер.

"Казваха, че Антонио Маргарито ще ме убие на ринга - припомни американеца, който надви мексиканския си съперник. - Дори някои обявиха, че се страхуват за живота ми."