Баскетбол Програмата на плейофите в АБА вече е ясна 27 април 2011 | 16:54 0 0 0 0 0 Плейофи – Жени АБА 2011 Полуфинали

04.05.2011



20.30ч. Ремакс-Олд старс – зала 4-ти км.



22.00ч. Ким –Балкан лейдис- зала 4-ти км.



11.05.2011



20.30ч. Ким –Балкан лейдис- зала 4-ти км.

22.00ч. Ремакс – Олд старс- зала 4-ти км.



Ако има трети мач:



18.05.2011-19.30ч. Ремакс- Олд старс-зала 50-то у-ще

18.05.2011-21.00ч. Ким –Балкан лейдис-зала 50-то у-ще



02.05.2011



19.30ч. Azimut group-Arrows-зала 50-то у-ще



21.00ч. The Raptors-Dndbg.com- зала 50-то у-ще



09.05.2011



19.30ч. МГУ-Кентавърс- зала 50-то у-ще

21.00ч. Перестройка-No frame- зала 50-то у-ще



10.05.2011



20.30ч. Old stars 22-Charters-зала 4-ти км.

22.00ч. Arrows-Dndbg.com-зала 4-ти км.



13.05.2011-20.30ч. Камакс –Перестройка-зала 4-ти км.

22.00ч. Lonex bg-No frame-зала 4-ти км.



17.05.2011



20.30ч .гр. B1- гр.D4 –зала 4-ти км.

22.00ч. гр.D1- гр.B4 – зала 4-ти км.



25.05.2011



20.30ч. гр.А1-гр.C 4-зала 4-ти км.

22.00ч. гр.C1-гр.А 4-зала 4-ти км.



30.05.2011



19.30ч. гр.B2-гр.D3- зала 50-то у-ще

21.00ч. гр.D2-гр.B3- зала 50-то у-ще



31.05.2011



20.30ч. гр.А2-гр.C3 –зала 4-ти км.

20.30ч. гр.А2-гр.C3 –зала 4-ти км.

22.00ч. гр.C2-гр.А3-зала 4-ти км.

