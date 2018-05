Баскетбол Билетите за Final Four на Евролигата свършиха 03 март 2011 | 20:42 0 0 0 0 0 Въпреки че има два месеца до началото на Final Four в Евролигата и участниците във финалния турнир още не са известни, всички билети за най-чаканото събитие в европейския баскетбол вече са продадени. Новият носител на трофея в най-авторитетния клубен турнир на Стария континентще бъде определен от 6-и до 8-и май в Барселона, като пуснатите в свободна продажба ценни хартийки вече са свършили и единствено феновете на отборите класирали се за турнира ще имат възможност да получат допълнително пропуски. "Барселона за пореден път се доказа като един от най-добрите организатори на всевъзможни спортни събития. Невероятно е, че билетите за Final Four са свършили без дори да се знае кои са участниците, защото това означава, че феновете ще дойдат, за да се наслaдят на красив баскетбол. Сигурен съм, че ще станем свидетели на най-добрия финален турнир в историята на Евролигата", заяви кметът на Барселона Жорди Хереу.

