Други спортове Звезди в билярда идват у нас за Dynamic Best of The East Bulgarian Open 2011 03 март 2011 | 13:09 0 0 0 0 1 Реномираният европейски турнир по билярд DYNAMIC BEST OF THE EAST BULGARIAN OPEN 2011 ще се проведе на 5 и 6 март в София в Билярд клуб STIX. Състезанието се реализира под егида- та на Европейската федерация по билярд (EPBF) и е първи кръг на поредица от пет турнира, домакин на всеки от които е източноевро- пейска държава. Заявки за участие са подали националните шам- пиони на Армения, Румъния, Македония, Полша, Сърбия и България. Основната цел на състезанието е популяризиране на спорта в стра- ните от Източна Европа и за да бъде то по-атрактивно, носи точки за участниците в общата ранглиста на EPBF. През 2010 година STIX отново бе домакин на кръг от турнира. В 5-те турнира от веригата участваха общо 268 състезатели от 20 страни. Най-големите звезди на сериите бяха европейският шампи- он Константин Степанов (Русия), бившият европейски шампион и победител в много турнири Радослав Бабица (Полша), шампионът на Армения и миналогодишен победител във веригата DYNAMIC BEST OF THE EAST Мелконян Бабкен, шампионът на Румъния Крис- тиян Овидио, многократният победител в европейските серии Вой- чех Трайдош (Полша), шампионът на Македония Жика Михайловс- ки, многократният медалист от европейски първенства Шандор Тод (Сърбия), европейският шампион за юноши и шампион на Украйна Артьом Кошевой.

