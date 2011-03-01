Феноменален гол на новото бразилско попълнение на ЦСКА (видео)

Новото попълнение на ЦСКА Леандро душ Сантуш де Жезуш- Макелеле има сериозен стаж по терените на Бразилия с екипите на грандовете Палмейрас и Гремио. Халфът дори е отбелязал няколко гола, а един от тях със сигурност ще се хареса на феновете на червените. В мач на Гремио Макелеле отнема топката в центъра на терена, надбягва трима противникови бранители и бележи гол.

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