Феноменален гол на новото бразилско попълнение на ЦСКА (видео)

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Никол Шерцингер си тръгна от Париж
Никол Шерцингер напусна Париж и се отправи към средиземноморския остров Сардиния. Приятелката на Григор Димитров пристигна в Италия с малък частен самолет, а заедно с нея е и целият й екип. A post shared by ...Виж още
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БГ Футбол
Новото попълнение на ЦСКА Леандро душ Сантуш де Жезуш- Макелеле има сериозен стаж по терените на Бразилия с екипите на грандовете Палмейрас и Гремио. Халфът дори е отбелязал няколко гола, а един от тях със сигурност ще се хареса на феновете на червените. В мач на Гремио Макелеле отнема топката в центъра на терена, надбягва трима противникови бранители и бележи гол.
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(Гост) 51
отговор
Не всеки Левскар е Мангал Но всеки Мангал е Левскар!!! Със и без Макелеле ще мачкаме наред Рейтинг: 0 0
(Гост) 50
отговор
Момченчца, това е форум на ЦСКА. Стига сте псували в чужди форуми.Набрали сте кураж гледам. Душици... Рейтинг: 0 0
(Гост) 49
отговор
Хубаво, вкара гол, един от общо 5-те си като футболист, голямо попълнение за свинския отбор, няма що... Рейтинг: 0 0
(Гост) 48
отговор
ТОЯ Е ИСТИНСКИ ФУТБОЛИСТ,ЩЕ СЕ ПОГАВРИ С ОТБОРИТЕ ОТ ЖАЛКАТА НИ "А" ГРУПА Рейтинг: 0 0
(Гост) 47
отговор
поредния паля4о Рейтинг: 0 0
(Гост) 46
отговор
каде беше феноменалния гол :Д смешник ... цска _(_ Рейтинг: 0 0
(Гост) 45
отговор
ОБЕЩАВАЩО ПОПЪЛНЕНИЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 44
отговор
ОБЕЩАВАЩО ПОПЪЛНЕНИЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 43
отговор
идва ред и на оранжевите лай.на Рейтинг: 0 0
(Гост) 42
отговор
червени свине груххх груххх 8:0 язде си мелезливите чорапи Рейтинг: 0 0
(Гост)
хахаха--смотаняк,дори не можеш да пишеш без грешки------нормално,все пак си тъпо говедо САМО ЦСКА--ОЛЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
отговор
Тоя ако е толкова добър,трябва да го видиме след няколко кръга срещу Литекс Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
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мноо тъп гол Рейтинг: 0 0
(Гост) 39
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ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛ хД Рейтинг: 0 0
(Гост) 38
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Добър е !!! Дано да играе в такъв стил както при гола!!!ще ни помогне много!!! Рейтинг: 0 0
фен на: ЦСКА 37
отговор
Въ-ъ-ъ-х ,ей Богу този ще ни вкара 5 на следващото дерби!!! Рейтинг: 0 0