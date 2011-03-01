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ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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БГ Футбол

Феноменален гол на новото бразилско попълнение на ЦСКА (видео)

01 март 2011 | 15:02
Феноменален гол на новото бразилско попълнение на ЦСКА (видео)

Новото попълнение на ЦСКА Леандро душ Сантуш де Жезуш- Макелеле има сериозен стаж по терените на Бразилия с екипите на грандовете Палмейрас и Гремио. Халфът дори е отбелязал няколко гола, а един от тях със сигурност ще се хареса на феновете на червените. В мач на Гремио Макелеле отнема топката в центъра на терена, надбягва трима противникови бранители и бележи гол.


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Спортни новини		 Прочетена 66647

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ONE
(Гост) 51
отговор
11 март 2011 | 14:00

Не всеки Левскар е Мангал Но всеки Мангал е Левскар!!! Със и без Макелеле ще мачкаме наред Рейтинг: 0 0

Bate Gojko
(Гост) 50
отговор
10 март 2011 | 17:34

Момченчца, това е форум на ЦСКА. Стига сте псували в чужди форуми.Набрали сте кураж гледам. Душици... Рейтинг: 0 0

Къде си бе звезда?!
(Гост) 49
отговор
03 март 2011 | 20:25

Хубаво, вкара гол, един от общо 5-те си като футболист, голямо попълнение за свинския отбор, няма що... Рейтинг: 0 0

PREDATOR
(Гост) 48
отговор
03 март 2011 | 12:06

ТОЯ Е ИСТИНСКИ ФУТБОЛИСТ,ЩЕ СЕ ПОГАВРИ С ОТБОРИТЕ ОТ ЖАЛКАТА НИ "А" ГРУПА Рейтинг: 0 0

8-0
(Гост) 47
отговор
03 март 2011 | 11:45

поредния паля4о Рейтинг: 0 0

mi7i
(Гост) 46
отговор
03 март 2011 | 11:32

каде беше феноменалния гол :Д смешник ... цска _(_ Рейтинг: 0 0

www_PECHALBATAto4kaCOM
(Гост) 45
отговор
02 март 2011 | 11:36

ОБЕЩАВАЩО ПОПЪЛНЕНИЕ Рейтинг: 0 0

www_PECHALBATAto4kaCOM
(Гост) 44
отговор
02 март 2011 | 11:36

ОБЕЩАВАЩО ПОПЪЛНЕНИЕ Рейтинг: 0 0

1-3
(Гост) 43
отговор
02 март 2011 | 02:22

идва ред и на оранжевите лай.на Рейтинг: 0 0

litexfen
(Гост) 42
отговор
01 март 2011 | 23:47

червени свине груххх груххх 8:0 язде си мелезливите чорапи Рейтинг: 0 0

betina
(Гост)
02 март 2011 | 00:15

хахаха--смотаняк,дори не можеш да пишеш без грешки------нормално,все пак си тъпо говедо САМО ЦСКА--ОЛЕ Рейтинг: 0 0

манчестър
(Гост) 41
отговор
01 март 2011 | 22:01

Тоя ако е толкова добър,трябва да го видиме след няколко кръга срещу Литекс Рейтинг: 0 0

Martin
(Гост) 40
отговор
01 март 2011 | 21:24

мноо тъп гол Рейтинг: 0 0

saa
(Гост) 39
отговор
01 март 2011 | 20:57

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛЛЛЛ хД Рейтинг: 0 0

fen4e
(Гост) 38
отговор
01 март 2011 | 20:43

Добър е !!! Дано да играе в такъв стил както при гола!!!ще ни помогне много!!! Рейтинг: 0 0

Наско
фен на: ЦСКА 37
отговор
01 март 2011 | 20:26

Въ-ъ-ъ-х ,ей Богу този ще ни вкара 5 на следващото дерби!!! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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