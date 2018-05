Тимът на Fireball се класира за втората групова фаза на АБА, след като снощи се наложи над Team Zero с 68:62. Двубоят се очакваше да бъде истинско дерби, като двата тима не разочароваха публиката с добрия баскетбол, който демонстрираха. Мачът започна оспорвано, като първата четвърт бе спечелена от Team Zero с 21:13. Последва невероятен обрат и водени от Чакъров играчите на Fireball се върнаха в мача и на почивката вече водеха с 6 точки разлика. Последните две части бяха изпълнени с доста драматичъм, но в крайна сметка момчетата на играещия треньор Деян Веселинов стигнаха до крайния успех.



Независимо от загубата Team Zero продължава напред заедно с Fireball, а отпадащият отбор от надпреварата е Fire.



В другия сблъсък от вечерта един срещу друг се изправиха отборите на Old stars и Мечетата. Съставът на символичните домакини седеше по-добре на терена и заслужено се наложи с 62:47.