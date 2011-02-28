Бойно Самбо - Държавно първенство 27.02.2011

София, неделя 27.02.2011г. в кървави мачове по Бойно Самбо един срещу друг се изправиха 51 състезателя, представители на 10 клуба, между които личаха имената на известни ММА-състезатели. След много мъжки битки и лекарски намеси, шампиони в отделните категории са : БОЙНО САМБО Кат. 52 кг 1 Мирослав Асенов Локомотив (ГО) 2 Йордан Нгуен Илинден (Сф) 3 Георги Димитров Локомотив (ГО) Кат. 57 кг 1 Валери Гатев Бойни Спортове (П-ще) 2 Радослав Асенов Локомотив (ГО) 3 Димитър Давидов Кодокан (Пазарджик) Кат. 62 кг 1 Марко Косев Бойни спортове (П-ще) 2 Иво Байчев Локомотив (ГО) 3 Теодор Куртев Бойни спортове (П-ще) Кат. 68 кг 1 Веселин Иванов Стара Загора 2 Антон Бранков Триада(Банкя) 3 Евгени Парашкеванов Бойно самбо София Кат. 74 кг 1 Стефан Петров Бойно самбо София 2 Георги Петров Стара Загора 3 Явор Лазаров Бойно самбо София Кат. 82 кг 1 Станимир Петров Стара Загора 2 Янко Борисов Бойно самбо София 3 Николай Николов Триада (Банкя) Кат. 90 кг 1 Борис Величков Бойно самбо София 2 Ангел Карашев Илинден Сф 3 Любомир Генов Бойно самбо София Кат. 100 кг 1 Камен Георгиев София 2 Иван Стоянов Прайд София 3 Александър Христов Локомотив (ГО) Кат. +100 кг 1 Мартин Маринков Прайд София 2 Лазар Илиев Стара Загора 3 Христо Йорданов Спарта (Пз) ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - БОЙНО САМБО І място - Бойно Самбо- София ІІ място Стара Загора ІІІ място – Локомотив ГО

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