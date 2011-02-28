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Бойно Самбо - Държавно първенство 27.02.2011

28 февруари 2011 | 19:03
Бойно Самбо - Държавно първенство 27.02.2011

София, неделя 27.02.2011г. в кървави мачове по Бойно Самбо един срещу друг се изправиха 51 състезателя, представители на 10 клуба, между които личаха имената на известни ММА-състезатели. След много мъжки битки и лекарски намеси, шампиони в отделните категории са :

БОЙНО САМБО

Кат. 52 кг
1 Мирослав Асенов Локомотив (ГО)
2 Йордан Нгуен Илинден (Сф)
3 Георги Димитров Локомотив (ГО)

Кат. 57 кг
1 Валери Гатев Бойни Спортове (П-ще)
2 Радослав Асенов Локомотив (ГО)
3 Димитър Давидов Кодокан (Пазарджик)

Кат. 62 кг
1 Марко Косев Бойни спортове (П-ще)
2 Иво Байчев Локомотив (ГО)
3 Теодор Куртев Бойни спортове (П-ще)

Кат. 68 кг
1 Веселин Иванов Стара Загора
2 Антон Бранков Триада(Банкя)
3 Евгени Парашкеванов Бойно самбо София

Кат. 74 кг
1 Стефан Петров Бойно самбо София
2 Георги Петров Стара Загора
3 Явор Лазаров Бойно самбо София


Кат. 82 кг

1 Станимир Петров Стара Загора
2 Янко Борисов Бойно самбо София
3 Николай Николов Триада (Банкя)

Кат. 90 кг
1 Борис Величков Бойно самбо София
2 Ангел Карашев Илинден Сф
3 Любомир Генов Бойно самбо София


Кат. 100 кг
1 Камен Георгиев София
2 Иван Стоянов Прайд София
3 Александър Христов Локомотив (ГО)

Кат. +100 кг
1 Мартин Маринков Прайд София
2 Лазар Илиев Стара Загора
3 Христо Йорданов Спарта (Пз)


ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - БОЙНО САМБО

І място - Бойно Самбо- София
ІІ място Стара Загора
ІІІ място – Локомотив ГО

Прочетена 9135

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chacheya
(Гост) 1
отговор
01 март 2011 | 21:49

EVALA BA4I! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                  Началото на ера или поредната празна надежда.

                 
                
              

              

                
                  
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Ciao Пеп*
29 април 2012

Kогато се преместих в ново училище бях между четвърти и пети клас. За класен ръководител назначиха учителя по физическо възпитание. Зная, че повечето родители гледат с пренебрежение към този предмет, но за едно момче на ...









							
							
						

						
						






Бербатов: Тъжно ми е за България
20 октомври 2010

Българският нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов даде интервю за клубната телевизия на отбора MUTV. В него той говори за кариерата си досега, как вижда нещата и как се чувства. Интервюто е публикувано и на ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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