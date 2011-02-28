Бойно Самбо - Държавно първенство 27.02.2011

София, неделя 27.02.2011г. в кървави мачове по Бойно Самбо един срещу друг се изправиха 51 състезателя, представители на 10 клуба, между които личаха имената на известни ММА-състезатели. След много мъжки битки и лекарски намеси, шампиони в отделните категории са :
БОЙНО САМБО
Кат. 52 кг
1 Мирослав Асенов Локомотив (ГО)
2 Йордан Нгуен Илинден (Сф)
3 Георги Димитров Локомотив (ГО)
Кат. 57 кг
1 Валери Гатев Бойни Спортове (П-ще)
2 Радослав Асенов Локомотив (ГО)
3 Димитър Давидов Кодокан (Пазарджик)
Кат. 62 кг
1 Марко Косев Бойни спортове (П-ще)
2 Иво Байчев Локомотив (ГО)
3 Теодор Куртев Бойни спортове (П-ще)
Кат. 68 кг
1 Веселин Иванов Стара Загора
2 Антон Бранков Триада(Банкя)
3 Евгени Парашкеванов Бойно самбо София
Кат. 74 кг
1 Стефан Петров Бойно самбо София
2 Георги Петров Стара Загора
3 Явор Лазаров Бойно самбо София
Кат. 82 кг
1 Станимир Петров Стара Загора
2 Янко Борисов Бойно самбо София
3 Николай Николов Триада (Банкя)
Кат. 90 кг
1 Борис Величков Бойно самбо София
2 Ангел Карашев Илинден Сф
3 Любомир Генов Бойно самбо София
Кат. 100 кг
1 Камен Георгиев София
2 Иван Стоянов Прайд София
3 Александър Христов Локомотив (ГО)
Кат. +100 кг
1 Мартин Маринков Прайд София
2 Лазар Илиев Стара Загора
3 Христо Йорданов Спарта (Пз)
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ - БОЙНО САМБО
І място - Бойно Самбо- София
ІІ място Стара Загора
ІІІ място – Локомотив ГО
(Гост) 1
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