САМБО - държавно първенство за мъже и жени 26.02.2011

Събота 26.02.2011 в зала „Универсиада” се проведе държавнотоо първенство за мъже и жени. В продължение на два дни 306 състезатели от 33 отбора, премериха сили за да определят шампионите в отделните категории. Съботният ден бе определен за участниците в спортното самбо, където имаше 213 представители при мъжете и 93 при жените. класирането в отделните категории: МЪЖЕ Кат.52 кг 1 Христо Георгиев Кодокан (Пазарджик) 2 Юсуф Вехо Илинден (София) 3 Йордан Нгуен Илинедн (София) Кат. 57 кг 1 Евгени Добрев Кодокан (Пазарджик) 2 Валери Гатев Бойни Спортове (Панагюрище) 3 Цветан Лазаров Илинден (София) Кат. 62 кг 1 Борис Борисов Вихрен (Сандански) 2 Ахмед Вехо НСА 3 Мартин Цулин Илинден (София) Кат. 68 кг 1 Ангел Ангелов НСА 2 Юсуф Илански ЦСКА 3 Ашот Мартиросян ЦСКА Кат. 74 кг 1 Стефан Шопов ЦСКА 2 Адем Реджепов ЦСКА 3 Кирил Иванов НСА Кат. 82 кг 1 Стефан Велев Илинден (София) 2 Тихомир Благовестов НСА 3 Ивайло Иванов ЦСКА Кат.90 кг 1Стилян Георгиев Ронин (София) 2 Милен Лазаров Илинден (София) 3 Валентин Колев ЦСКА Кат. 100 кг 1 Мирослав Дебренлиев Илинден (София) 2 Генко Иванов НСА 3 Калоян Михалев НСА Кат. +100 кг 1 Иван Илиев Еврохолд (Сливен) 2 Венцислав Илиев НСА 3 Мартин Маринков Прайд (София) Участващи отбори 33 ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ І място – Илинден (София) ІІ място – НСА ІІІ място – ЦСКА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЖЕНИ Кат. 48 кг 1 Магдалена Върбанова ЦСКА 2 Ивелина Емилова СК”Борба,Самбо,Джудо” (Видин) 3 Кристина Спасова Илинден (София) Кат. 52 кг 1 Габриела Кирилова СК”Борба,Самбо,Джудо” (Видин) 2 Виолета Ангелова ЦСКА 3 Александра Накова Кракра (Перник) Кат. 56 кг 1 Калина Стефанова НСА 2 Гергана Йорданова Багаин (Силистра) 3 Гергана Вацова ЦСКА Кат. 60 кг 1.Тамара Панталеева СК”Самбо,Джудо” (Видин) 2 Агнеса Попова Матеда (Костенец) 3 Ирена Калпакова Бойни Спортове( П-ще) Кат. 64 кг 1 Ваня Иванова НСА 2 Кателина Ангелова ЦСКА 3 Нина Скачева Вихрен (Сандански) Кат. 68 кг 1 Росица Недялкова НСА 2 Елица Георгиева НСА 3 Михаела Георгиева Илинден (София) Кат 72 кг 1 Марине Никогосян ЦСКА 2 Венислава Петрова Велбъжд (Кюстендил) 3 Габриела Василева Левски Елит Кат. 80 кг 1 Мария Оряшкова НСА 2 Виолета Декова ЦСКА 3 Мария Митева Левски -Бойни спортове Кат. +80 кг 1 Надя Жейнова ЦСКА 2 Надежда Евтимова Прайд (София) 3 Гергана Георгиева Багаин (Силистра) ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ Імясто – ЦСКА ІІ място – НСА ІІІ място – Видин Общ брой участващи отбори : 20

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