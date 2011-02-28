САМБО - държавно първенство за мъже и жени 26.02.2011

Събота 26.02.2011 в зала „Универсиада” се проведе държавнотоо първенство за мъже и жени. В продължение на два дни 306 състезатели от 33 отбора, премериха сили за да определят шампионите в отделните категории.
Съботният ден бе определен за участниците в спортното самбо, където имаше 213 представители при мъжете и 93 при жените.
класирането в отделните категории:
МЪЖЕ
Кат.52 кг
1 Христо Георгиев Кодокан (Пазарджик)
2 Юсуф Вехо Илинден (София)
3 Йордан Нгуен Илинедн (София)
Кат. 57 кг
1 Евгени Добрев Кодокан (Пазарджик)
2 Валери Гатев Бойни Спортове (Панагюрище)
3 Цветан Лазаров Илинден (София)
Кат. 62 кг
1 Борис Борисов Вихрен (Сандански)
2 Ахмед Вехо НСА
3 Мартин Цулин Илинден (София)
Кат. 68 кг
1 Ангел Ангелов НСА
2 Юсуф Илански ЦСКА
3 Ашот Мартиросян ЦСКА
Кат. 74 кг
1 Стефан Шопов ЦСКА
2 Адем Реджепов ЦСКА
3 Кирил Иванов НСА
Кат. 82 кг
1 Стефан Велев Илинден (София)
2 Тихомир Благовестов НСА
3 Ивайло Иванов ЦСКА
Кат.90 кг
1Стилян Георгиев Ронин (София)
2 Милен Лазаров Илинден (София)
3 Валентин Колев ЦСКА
Кат. 100 кг
1 Мирослав Дебренлиев Илинден (София)
2 Генко Иванов НСА
3 Калоян Михалев НСА
Кат. +100 кг
1 Иван Илиев Еврохолд (Сливен)
2 Венцислав Илиев НСА
3 Мартин Маринков Прайд (София)
Участващи отбори 33
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ
І място – Илинден (София)
ІІ място – НСА
ІІІ място – ЦСКА
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ЖЕНИ
Кат. 48 кг
1 Магдалена Върбанова ЦСКА
2 Ивелина Емилова СК”Борба,Самбо,Джудо” (Видин)
3 Кристина Спасова Илинден (София)
Кат. 52 кг
1 Габриела Кирилова СК”Борба,Самбо,Джудо” (Видин)
2 Виолета Ангелова ЦСКА
3 Александра Накова Кракра (Перник)
Кат. 56 кг
1 Калина Стефанова НСА
2 Гергана Йорданова Багаин (Силистра)
3 Гергана Вацова ЦСКА
Кат. 60 кг
1.Тамара Панталеева СК”Самбо,Джудо” (Видин)
2 Агнеса Попова Матеда (Костенец)
3 Ирена Калпакова Бойни Спортове( П-ще)
Кат. 64 кг
1 Ваня Иванова НСА
2 Кателина Ангелова ЦСКА
3 Нина Скачева Вихрен (Сандански)
Кат. 68 кг
1 Росица Недялкова НСА
2 Елица Георгиева НСА
3 Михаела Георгиева Илинден (София)
Кат 72 кг
1 Марине Никогосян ЦСКА
2 Венислава Петрова Велбъжд (Кюстендил)
3 Габриела Василева Левски Елит
Кат. 80 кг
1 Мария Оряшкова НСА
2 Виолета Декова ЦСКА
3 Мария Митева Левски -Бойни спортове
Кат. +80 кг
1 Надя Жейнова ЦСКА
2 Надежда Евтимова Прайд (София)
3 Гергана Георгиева Багаин (Силистра)
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ
Імясто – ЦСКА
ІІ място – НСА
ІІІ място – Видин
Общ брой участващи отбори : 20
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