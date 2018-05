Европейски футбол Рууни отърва наказанието за удара с лакът 28 февруари 2011 | 15:58 0 0 0 0 139 Футболната асоциация на Англия няма да предприема никакви действия срещу нападателя на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни заради удара с лакът на английския национал срещу халфа на Уигън Джеймс Макарти. "Червените дяволи" постигнаха лесна победа с 4:0, въпреки че резултатът можеше да бъде и по-различен, ако Уаза бе получил директен червен картон още в 8-ата минута, след като удари с лакът в главата своя съперник. Главният рефер Марк Клатенбърг отсъди нарушение, но не показа дори жълт картон на играча на Манчестър Юнайтед, тъй като според него той не е действал умишлено.



ФА изслуша днес рефера, след което трябваше да реши дали използва видеоповторенията като доказателствен материал за санкционирането на играча. Предположенията бяха, че Рууни може да изгори за 4 мача. Клатенбърг обаче е заявил днес, че е видял добре ситуацията и застава зад решението си, като според него е предприел всички необходими действия. Това на практика връзва ръцете на ФА, тъй като ФИФА не позволява налагането на по-нататъшни наказателни действия, след като реферът е взел веднъж своето решение. Това означава, че Рууни ще бъде на линия за важните гостувания на Челси и Ливърпул.

