Чепелареада 2011 – различното състезание се завръща – ски и сноуборд многобой

За всеки над 18 и под 81 години

Ето, че близо една година прелетя от дебюта на първия по рода си ски и сноуборд многобой – Чепелареада!

Правилно се сещате, наближава Чепелареада 2011 и е време да обявим подробностите около тазгодишното издание, което ще се проведе на 12.03.2011 г. на връх Мечи Чал, Чепеларе.

Всеки над 18 и под 81 годишна възраст може да се включи и да премери сили в категориите мъже – ски, мъже – борд, жени – ски или жени – борд ... и ще проличи кой е състезателят с най-комплексни умения...

Етапите на състезанието остават същите, но ви очакват още повече смях и изненади.

Вечерта след състезанието всички ще можем да разпуснем заедно на по питие, две, три и да си разкажем кой през какви премеждия е преминал на Чепелареада 2011. В случай, че ви се дотънцува, можете спокойно да се отдадете на ритъма, тъй като тишината ще разцепят Let me entertain you.

Официални записвания за участие се приемат на имейл адрес: // 2011@chepelareada.com // Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. // . За да бъде вашата регистрация валидна, трябва да изпратите следното инфо:

Кой си? → Трите имена

От къде си? → Град/Село/Махала

Как да се свържем с теб? → Телефон за връзка

В коя категория ще участваш? → мъже – ски, мъже – борд, жени – ски или жени – борд

Краен срок за записване: 06.03.2011 г.

Подробности на сайта: www.chepelareada.com

Ако предпочитате да станете част от състезанието като доброволец и да помогнете за организацията на събитието, то не се колебайте и ни пишете на имейл адрес: // help@chepelareada.com // Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. // .

Какво се случи миналата година? Над 140 участника, някои, от които бивши състезатели по ски, сноуборд и биатлон, както и любители на зимните спортове, мериха сили в дисциплините ски и сноуборд. Състезателите бяха разделени на групи - мъже ски, мъже сноуборд, жени ски, жени сноуборд, като професионалисти и аматьори се състезаваха заедно. Стартът беше на връх Мечи чал (1873 м.), финалът на 1155 м., а общата денивелация - 720 м.

Участниците бяха разделени в серии от 16 човека и чрез пряка елиминация достигаха до финал. След масов старт, спускайки се по 5 км писта, преминавайки през различни изпитания като скачане с чувал, тичане със ски и сноуборд обувки до екипировката, цепене на дърва, стреляне с фунийки по мишена и забиване на 9 см пирон, използвайки само острата част на чука, състезателите се бореха за място във финалната 16-тица. Ключова роля играеше не само бързината, а комплексните умения на всеки участник.

Как изглеждаха нещата? Предлагаме да видите тук:

накратко:

Старта e разположен на 1873 м., а финалът на 1155 м., пистата е дълга около 5 км, а общата денивелация е 720 м. Скиори и сноубордисти стартират в отделни серии и мерят силите си кой е по-добрият комплексен състезател в категориите мъже – ски, мъже – борд, жени – ски или жени – борд. Надпреварата се състои от два етапа – квалификация и финал. След жребий участниците се разпределят в различни квалификационни серии, от които само водещите няколко състезателя се класират за финалната 16-тица. След стартовият сигнал състезателите тръгват групово по трасето, като целта е карайки ски или сноуборд всеки участник да се спусне максимално бързо по маршрута, преминавайки успешно през всички изпитания. На всяко изпитание трябва да се изпълнят определени условия, за да може състезателят да получи одобрение от контролния съдия и маркиране на своя контролен талон. По време на надпреварата всеки състезател задължително преминава през всички контролни точки, където отбелязва успешното им преодоляване до достигане на финала.

