Между “BerbaFLOP” и ”BerbaTOP” или как наш Митко покори Англия

„BERBATOOOOOOOOOV … becomes the first Manchester United player in 64 years to score a hattrick against Liverpool”. „Олд Трафорд” е на крака, феновете на Юнайтед по цял свят изпадат в делириум след като един благоевградчанин надскочи живата легенда на Ливърпул Джейми Карагър и подпечата най-великия мач в своята кариера. Бербатов ликува, България спечели.



Няколко месеца по-рано обаче реалността беше друга. След изпуснатата дузпа срещу Евертън на Уембли и последвалото елиминиране на „червените дяволи” от надпреварата за Купата на Футболната Асоциация, самият Бербатов се превърна в големия трън в очите на англичаните и бе заложен на бялата точка, на няколко мига разстояние от това да бъде безславно изритан от един от най-успешните английски тимове.

Изненадващо обаче един голям човек, един мениджър, променил футбола или просто Сър Алекс Фъргюсън, не изпълни наказателния удар. Дали защото не искаше да признае, че Митко не оправдава очакванията или защото наистина вярваше в него, големият лидер на Юнайтед застана зад българина за пореден път ... и не сгреши. Макар и раздиран от безброй критики по негов адрес и непрестанно обиждан по интернет форумите, Бербатов най-накрая се съвзе и взе най-правилното решение – остана в отбора, в чиято история в последствие се записа със златни букви, и се отказа от националния отбор. Второто събитие пък се оказа толкова голямо, че даже 9 месеца след него девятката на „червените дяволи” продължава да бъде заливан с куп безсмислени и провокативни въпроси, с чиито отговори меко казано некачествените ни журналисти се надяват да запълнят жалките си вестници и телевизионни предавания, търсейки сензацията, която вече е далеч не толкова актуална. Но това е далеч по-болезнена тема.



Дойде и лятото, Юнайтед логично останаха втори в Премиършип и се провалиха в опитите си да постигнат невиждан досега квинтупъл и да реализират четвърта поредна титла на Англия, още едно постижение, което футболният свят не е виждал. Къде логично, къде не, Бербатов бе обвинен за провала на дяволите, които спечелиха само Карлинг Къп, въпреки огромните си цели. За 1-2 месеца Митко сякаш остана незабелязан на фона на световното първенство в ЮАР, грандиозните трансфери на Реал (Мадрид) и т.н. и т.н.. Българинът обаче загатна за нещо повече след четирите си гола в предсезонните контроли. В мача за „Къмюнити Шийлд” пък „Смъртоносният Ангел” наказа шампиона Челси с фантастичен прехвърлящ удар и затвърди отличните впечатления за себе си и първия трофей на тима си за сезона. В предишното издание на Премиършип първият футболист, отбелязал гол в шампионат за Юнайтед се оказа и голмайстор на отбора с фантастичните 32 гола във всички състезания. Бербатов обаче се надяваше да засенчи Рууни през този сезон и мисията започна успешно след голове срещу Нюкасъл, Уест Хям и Евертън. Последва и гореспоменатият феноменален хеттрик срещу Ливърпул, постижение, невиждано от повече от шест десетилетия. Това обаче не бе всичко за Берба. След като не вкара в 10 поредни мача, нашето момче бе буквално прегазен от английските медии. „Сън” нарече таланта ни „неспособен да вкарва голове” и това го вбеси. 7 часа след публикуването на тази статия Бербатов премина като валяк през Блекбърн, отбелязвайки цели 5 (!!!) гола, нареждайки се в историята до любимеца си Шийрър и ставайки първият футболист, роден извън Англия с подобно постижение. Едно магическо докосване на нападателя донесе точката на Юнайтед срещу Бирмингам, а в ответния мач, месец по-късно, отново срещу „сините” Берба вкара нови 3 и записа нов страхотен рекорд. На 25.01 пък любимецът на „Олд Трафорд” порита малко мандарини и поведе манчестърци към смразяващ дъха обрат срещу Блекпул – 2:3.



Разглеждайки статистиката, фактите са красноречиви - Берба е вкарал в 9 от мачовете в Премиърлийг, от тях тимът му не е загубил нито един, а головете на благоевградчанина (19) са спечелили общо 20 точки за водача в Англия (колкото и субективно да е това изказване). The Dimvincible е лидер при голмайсторите и по всичко личи, че ще се конкурира здраво с Карлос Тевес до последния мач. Двамата излизат един срещу друг утре от 14:45ч. на „Театъра на мечтите”. Какво още можем да очакваме от топнападателя на България ? Само можем да предполагаме.



Погледнат от романтичната страна на играта обаче, Димитър Бербатов се превърна в една от онези фигури, които ни карат да гледаме футбол. С магическите си докосвания и лежерния си начин на игра, бившият национал на България се отличава от всички нападатели в световен мащаб и има потенциала и възможността да остане завинаги във футболната история. Някъде между трансферите на Торес и Анди Керъл, обезценили парите, Митко се показа на англичаните истинския смисъл на играта, а именно нейната красота.