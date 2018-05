Президентът на естонския футбол с писмо до Sportal.bg: България е жертва на машинация

Президентът на естонската футболна федерация Айвар Похлак изпрати писмо до редакцията на Sportal.bg, в което поиска да внесе уточнение относно своите изказвания от вчера за срещата България - Естония (2:2). Както е известно, вчера се появиха информации, че срещата е манипулирана от унгарския съдия, който свири цели четири дузпи.



Похлак заяви, че единственото, което е казал по повод този двубой е, че отборите на Естония и България са жертви на машинацията от страна на рефера. Той уточнява, че националният отбор на България и БФС нямат нищо общо с организирането на скандала и той не е твърдял такова нещо.



Съобщението на Айвар Похлак:



I have said in all interviews to all Estonian media that Bulgarian Football Union and Bulgarian national team have nothing to do with the manipulation of the match Estonia - Bulgaria - the teams of Estonia and Bulgaria are the victmis of match-fixers. I have never accused the Bulgarian Football Union or the Bulgarian national team.

В същото време шефът на асоциацията на футболните съдии в Будапеща Янош Бажкай подаде оставка. Тримата рефери, които са ръководили няколко съмнителни контроли, включително и мача на “трикольорите” преди няколко дни, са членове именно на съдийската асоциация в Будапеща.



Шефът на съдиите в Унгария Ласло Вагнер потвърди, че тримата арбитри - Колош Лендиел (б.р. – съдията от мача на България с Естония), Кристиан Шелмеци и Янош Чак, са свирили двубои без позволение.



“Отговорността се носи от организаторите на въпросните мачове. Аз съм удивен от скандала, тъй като не сме получили писмо, с което да разрешим на въпросните съдии да ръководят срещи. Докато аз съм шеф на тази комисия, тримата повече няма да свирят”, заяви Вагнер. Унгарските медии разпространиха информация, че лицензът на скандалните рефери моментално е отнет и УЕФА е била информирана за това.

Случаят вече стигна и до ФИФА. Говорител на световната централа потвърди, че скоро ще започне разследване на обстоятелствата около двубоя, като ще бъде потърсено съдействието на федерациите на България и Естония.