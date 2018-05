Бойни спортове Плеяда от звезди за Real Pain Challenge Rising Force 11 февруари 2011 | 17:24 0 0 0 0 2

Мустафа Лешкем или известен още като „Тигърът на пръстените" е по покана на Try Max в България. Лешкем е безпрецендентен шампион в дисциплината кик бокс- четирикратен световен шампион, трикратен европейски и четирикратен шампион на Германия. Боецът с впечатляващата статистика от 56 победи ( 25 от тях с нокаут ) и само 5 загуби, ще наблюдава зрелищните битки в компанията на друг абсолютен Шампион. Титанът Алистър Оувърийм, носител на титли от „Strikeforce" и „ K-1 World Grand Prix " е потвърдил присъствието си за гала вечерта. Към звездната компания трябваше да се присъедини и Родриго Ногейра „Минотауро", но звездата отказа в последния момент визитата си , поради предстояща тежка операция. Организаторите от клуб "Real Pain" държат да успокоят всички негови фенове, че веднага след като се възстанови той ще дойде в България за семинар. Звездното присъствие не спира до тук. Топ съдията Грант Уотърман (Grant Waterman ) ще следи за оптималното протичане на срещите. Уотърман без съмнение е един от най-известните, най-уважаваните и най-активни MMA рефери в Европа. А водещият от Eurosport Уил Вандрес ( Will Vanders ) ще коментира на живо динамичните срещи. А имайки в предвид файт картата се очертават 10 изключително интересни срещи в стил ММА и 3 атрактивни Муай-Тай двубоя. На ринга ще излезе и легендата на К1 Реми Боняски, но този път като треньор. Неговият възпитаник Фред Сайкинг ще премери сили с Богдан Стойка от Румъния. Мачът под № 13 е завръщането на Любомир Геджев на ринга. Изпълнителният Директор на клуб "Real Pain" след близо едногодишна почивка ще се изправи срещу Sofiane Benchohra от Франция. Световният шампион на WFC и лилав колан по Бразилско Жиу-Житцу, Геджев и обещаващият ММА боец Benchohra ще премерят сили в Категория 77кг, 3 рунда по 5 мин. Опитният боец има в статистика си десет Муай-Тай двубоя, тридесет боксови и седем ММА срещи.Изключителнo силен противник в стойка, славещ се с агресивния си стил на игра. Спортистът е популярен и с участието си в световно известното реалити шоу за професионални бойци „The Contender". Датата на грандиозния боен спектакъл е 18 Февруари от 19:00ч. Мястото : Зала 1 на НДК. Цените на билети: 35 лв нормален, 50 лв ВИП. Ето и файт картата на бойния спектакъл: REAL PAIN CHALLENGE „RISING FORCE", 18.02.11 FIGHT CARD

Среща № 1/ ММА/ Категория 72кг./ 2 рунда х 5мин. Станислав Чолаков ( София ) - Валентин Николов ( Русе ) Среща №2/ ММА/ Категория 93кг./ 2 рунда х 5мин. Иван Запрянов ( Пловдив ) - Стилян Чиликов ( Русе ) Среща №3/ ММА/ Категория 93кг./ 2 рунда х 5мин. Димитър Каменов ( София ) - Петър Влахов ( Пловдив ) Среща №4/ ММА/ Категория над 93кг./ 2 рунда х 5мин. Цветан Чолев ( София ) - Юлиян Чиликов ( Русе ) Среща №5/ МУАЙ-ТАЙ/ Категория 76,200кг/ 3 рунда х 3мин. ( Full Muay-Thai) Марио Иванов ( София ) - Jakob Gazik ( Словакия ) Среща №6/ ММА/ Категория 84кг./ 2 рунда х 5мин. Александър Георгиев (София ) - Димитър Казаков ( Пловдив ) Среща №7/ ММА/ Категория 84кг./ 3 рунда х 5мин. Светлозар Савов (Русе ) - Мурад Магомедов ( Русия ) Среща №8/ МУАЙ-ТАЙ/ Категория 66,7кг/ 3 рунда х 3мин. ( Full Muay-Thai ) Веселин Веселинов ( София ) - Зидов Акума ( Хърватска ) Среща №9/ ММА/ Категория 72кг./ 3 рунда х 5мин. Стефан Шопов ( София ) - Христо Христов ( Хасково ) Среща №10/ ММА/ Категория 72кг./ 3 рунда х 5мин. Ivan "The Terrible" Musardo ( Италия ) - Ivica " Terror" Trušček ( Хърватска ) Среща №11/ МУАЙ-ТАЙ/Категория над 88кг./3 рунда х 3мин. (Full Muay-Thai) Fred Sikking ( Холандия ) - Богдан Стойка ( Румъния) Среща №12/ ММА/ Категория 93кг./ 3 рунда х 5мин. Камен Георгиев ( София ) - Бага Агаев ( Русия ) Среща №13/ ММА/ Категория 77кг./ 3 рунда х 5мин. Любомир Геджев ( Пловдив ) - Sofiane Benchohra ( Англия )

Още по темата

0 0 0 0 2 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1