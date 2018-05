Гаджето на Пике получи 13 номинации на латино награди

Булевард

Новата приятелка на Жерард Пике Шакира е певицата с най-много номинации - цели 13, на предстоящите награди Billboard Latin Music Awards заради изключителния успех на последния й албум " Sale el Sol" (от Вирджиния Рекърдс/Sony Music Entertainment) и мега хита - "Waka Waka (This Time for Africa)" , официалният химн на световния шампионат по футбол през 2010-та.



Тази година колумбийската певица е сред малкото артисти с номинации в една и съща категория с повече от една песен - "Waka Waka (This Time for Africa)" и "Loca" ще се борят за най-продавана онлайн песен, а световното й турне "Sale el Sol" е претендент за наградата "Най-успешно турне на годината". Социалната дейност в подкрепа на образованието при децата, която развива Шакира й носи също номинация в специална хуманитарна категория.



От понеделник тръгва в ефир и най-новото видео на Шакира - сингълът Sale el Sol от едноименния албум на певицата.