Баскетбол No Frame и Ероуз с победи в АБА 11 февруари 2011 | 11:08

Отборите на No Frame и Ероуз записаха победи в група А на АБА. В първия мач от програмата снощи No Frame се наложи със 75:45 над Перестройка, след като на почивката вече водеше с 20 точки. През втората половина на двубоя тимът бе пълен господар на игрището и в крайна сметка заслужено спечели.



Ивайло Константинов завърши с 21 точки, 11 борби и 7 асистенции, Филип Сребров вкара 10 точки, а по 9 нанизаха Георги Пашов и Камен Димитров. Светослав Димитров наниза 10 точки, а Драгомир Нейков приключи с 9 при поражението на Перестройка.



Ероуз пък се наложи без проблеми със 75:44 над Young Basket Boys. Четирима състезатели на победителите завършиха с двуцифрен точков актив, като най-резултатен бе Мартин Асев с 19 точки, а 16 добави Димитър Ганчев. За Young Basket Boys силно се представи Христофор Пешлеевски, който приключи с 23 точки.

