Бойни спортове Real Pain Challenge Rising Force - Иван Мусардо vs. Ивица Трушчек 10 февруари 2011 | 14:41 0 0 0 0 0 В няколко последователни материала представяме най-интересните двубои от предстоящата гала вечер.



Организаторите имат за цел да се покаже истинското лице на ММА.За бойния спектакъл RPC Rising Force специално пристигат едни от най-добре подготвените състезатели от чужбина с познания и опит на международно ниво. Rising Force В една от топ срещите на вечерта един срещу друг се изправят Иван Мусардо (Италия) срещу Ивица Трушчек (Хърватия). Италианецът с прякор "The Terrible" е представител на клуб „Team Frotta” и е с лична статистика от 16 победи и 6 загуби. Неговият противник, известен още под името “ Terror” е с 11 победи и 6 загуби. "The Terrible" срещу “ Terror” – една среща,за която със сигурност дълго ще се говори! Сблъсък между двама агресивни бойци с комплексни качества и завидни статистики.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1595

1