Инициативата на феновете на ЦСКА за масов спорт продължава с шахматната школа

Инициативата на фенсайта на ЦСКА armeici1948.com за популяризиране на школите на "червените" в различни видове спорт продължава, като този път привържениците правят обширен репортаж за шахматния клуб. За пореден път първите двама, които проявят интерес към тренировки в бойния спорт и пишат на и-мейла на изданието, ще получат безплатен абонамент за един месец.

След серията от бойни спортове малко ще успокоим нещата с представяне на шахматен клуб ЦСКА. Той разполага с най-масовата спортна школа в България наброяваща 500 деца. Председател на ШК ЦСКА е Васил Илиев. С него разговаряхме преди поредния шахматен турнир за деца в квартал "Изток".

Ще ни разкажеш ли за историята на шахматен клуб ЦСКА? В момента нямам пълна картина за историята, защото до момента не е систематизирана. Още от учредяването на ЦСКА, тогава ЦДНА, шахът е бил един от осемте изначални спорта. Още в първите години шахматистите на ЦСКА са били едни от най-силните. Имало е много титли и при мъже, и при жени. През 60-те години обаче този спорт запада и отново се възражда през 70-те години с много титли при мъже, жени, юноши и девойки. Имало е спортна рота, която е била 300 човека. Да кажем ротата на Славия, Строителни войски, е била 60 човека. От тези 60 човека са имали трима добри шахматисти, а ние от 300 човека - 20 добри. Това много ни е помагало, въпреки че и при девойките е имало голямо развитие. Първият гросмайстор в историята на България е бил играч на ЦСКА - Милко Бобоцов. Неговата съпруга - Антония Иванова, също играч на ЦСКА, е била шампионка на България. Кои са най-известните имена в историята на шахматния клуб на ЦСКА? Вече споменах Милко Бобоцов и Антония Иванова. Веселин Топалов също е бил играч на ЦСКА. Има документи, които доказват това. По времето, в което той спечели световната титла, е бил наш играч. Така че може да се смята, че той е най-известното име. В момента ЦСКА държи титлата в женското първенство. На второ и трето място станаха съответно Локомотив Пловдив и Локомотив 2000, също от Пловдив. Тези два отбора имат финансиране от БДЖ, което много им помага. През 2010г. при мъжете станахме вицешампиони. Дълги години си в шахматен клуб ЦСКА, но от скоро си председател. Как виждаш развитието на този спорт и какви са твоите бъдещи планове? В момента детската школа на ЦСКА е най-голямата в страната. Обхванали сме 40 училища и имаме амбиции за по-голямо развитие. По-конкретно желанията ни са за по-голямо популяризиране на клуба. Да се направят повече рекламни материали - суитчери, тениски, плакати, календари, сувенири. Това е една моя цел, която мисля, че е лесно осъществима. От близо година мисля върху издаването на книга за цялата история на шахматен клуб ЦСКА. Да добавим интервюта, статии, снимки, дори партии на големите шахматисти. Това наследство трябва да се съхрани, защото ако това не се направи, ще се загуби във времето. Това са моите приоритети в момента. В момента разпространяваме брошури и листовки в столичните училища. Как протичат заниманията по шахмат? Какво включва една тренировка? Ние имаме главно училищни групи. Занимания се провеждат в съответното училище. Работим и в две читалища. Веднъж месечно организираме турнир за всички деца, за да се запознаят помежду си и да трупат игрален опит. Допълнителни тренировки се осъществяват в читалищата. Децата се записват в училище. Стараем се часовете на тренировките да са удобни както за децата, така и за родителите. Една тренировка е един час. Половината от това време е отделено за самата игра. Имаме шахматни учебници, одобрени от Световната шахматна федерация с утвърдена учебна програма по тях. Учим децата на различни тактики. Организираме и викторини с въпроси, в които децата да участват. Има и домашни - конкретна ситуация, която децата трябва да решат, да направят мат в един ход или мат в два хода. В момента се занимаваме с общо около 500 деца. Последните години целенасочено работим с училищата и развитието се вижда. Много деца не знаят какво е ЦСКА, но когато им подарим някакъв сувенир или блузка на шахматен клуб ЦСКА те започват да обичат и името ЦСКА. Запалили сме много деца не само по шаха, но и по ЦСКА. Това е и идеята на шаха - да стане масов. Има ли планове да се изпращат деца на турнири в чужбина? Последните години имаме участия в чужбина. Две години под ред участвахме в Гърция. Първата година на десет дъски, втората на дванайсет дъски. Играхме срещу сборен отбор на Солун. Домакините поеха много от разноските. Всяка година имаме представители извън България. Матей Петков стана седми на световното първенство в Гърция. На европейското първенство в Грузия имаше трима състезатели от ЦСКА - Матей Петков, Петър-Делян Шентов и Димитър Даскалов, който стана бронзов медалист при деца до 14 години. Лятото имаше Европейско първенство по ускорен шах и блиц в Суботица, Сърбия. Там също участва Румен Николов. Наши състезатели традиционно участват по такива форуми. Миналата година в Италия също имахме наш представител. През 2009г. световното първенство беше във Виетнам. Там също не можахме да изпратим състезател. Тази година световното първенство за деца ще е в Бразилия. Там ще ни е много трудно да отидем, тъй като има много разходи. Самолетният билет само е около 600 евро, а федерацията поема една много малка част. В България имаме много успехи и апетитът ни расте. Целим се в по-високи успехи. Школите в училищата са факт, но как стоят нещата с базата и къде се помещава в момента шахматен клуб ЦСКА? За всеки спорт базите са болен проблем. Ние също имаме проблем с това. Първоначално клуба се помещаваше в Централния военен клуб. Там имахме отпуснато помещение. След време прекратиха това ползване и трябваше да се преместим. Една година нямахме помещение, докато националната спортна асоциация, в която военните клубове членуват, ни даде за ползване зала в хотел Българска армия. Няколко години я ползвахме, след това давахме символичен наем, след това вдигнаха наема, а сега целия хотел е затворен. Преди две години писахме писма, за да ни се отпусне някакво помещение във военното НДК. От начало обещаха съдействие. Дори можеше и офис да се направи, но впоследствие се разбра, че цялата сграда се приватизира. За момента сме в район Изгрев на ул."Антон Павлович Чехов" №16. Г-н Панайот Бончев, кметът на този район, много ни помага. Дава ни две зали за ползване. Съдейства ни изцяло. С какво шахмата успява да спечели децата в конкуренцията на толкова много спортове и забавления? Малко е странно, че сме толкова масово развити. Като отидем и кажем на някой, че тренираме 500 деца и си мислят, че се майтапим. Явно хората имат някаква вътрешна потребност и желание да играят шах. Като във всеки спорт има спортно начало - борба за победа, медали и купи. Ние минаваме с книжки и брошури по класовете и им предлагаме да играят шах и децата идват на тренировки. Някои дори не знаят правилата, но искат да се научат да играят след като веднъж видят фигурите. Голяма роля имат и родителите. Те искат децата им да се научат на логика и математика и ги насочват към този спорт. Ние се стараем децата от нашия клуб да тренират и друг спорт, за да са добре подготвени физически. В шаха е много важно да си много здрав, тъй като партиите понякога продължават по 5 часа и ако ти е слаб организма на втория, третия час ще ти се доспи и губиш. Топалов в много интервюта казва, че отделя голямо внимание на фитнеса преди състезания. Ти как се запали по шаха? Бях ученик в Национална природо-математическа гимназия и в училището идваха студенти от НСА със специалност шах. Те направиха група. Бяхме около 10 човека много стегната, запалена и ентусиазирана група. По късно, когато бях студент с Софийския университет се записах да тренирам във Военния клуб, тъй като школата им беше най-близо и така стана част от ЦСКА. Колко са треньорите в школата на ЦСКА? Петнайсет. Всички те карат курсове в НСА и до края на 2011г. ще са завършили. CSKA Chess Club from tsetso yonchev on Vimeo. CSKA Chess Club from tsetso yonchev on Vimeo.

