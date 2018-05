Голф Лий Уестууд се отказа от The Players Championship 21 януари 2011 | 17:19 0 0 0 0 0 Световният номер 1 Лий Уестууд няма да участва на турнира The Players Championship, съобщава ESPN. Голфърът е обяснил решението си с това, че не иска да изминава голямото разстояние от родната му Англия до Флорида (САЩ) заради само едно състезатение. Надпреварата ще се проведе между 12 и 15 май и е с награден фонд от 9,5 милиона долара.



"Бих участвал на този турнир, ако в предишната седмица има друга надпревара, в която да мога да се включа. Случаят обаче не е такъв и не виждам смисъл да не играя в тази четириседмична пауза след "Мастърс"-а в Огъста, Джорджия. Предпочитам да се включа в няколко издания от Европейския тур пред това да пътувам до Флорида", обяснява Уестууд.



Сериозна пречка пред англичанина е фактът, че той може да играе на само десет турнира от PGA Tour, като четири от тях са мейджърите, а три - от серията World Golf Championships, провеждащи се в САЩ. Имайки предвид факта, че Уестууд се подготвя за мейджър-ите с участие на турнирите Shell Houston Open (31 март - 3 април, точно преди "Мастърс"-а) и FedEx St. Jude Classic (9 - 12 юни, точно преди US Open), той не може да си позволи да играе и на The Players Championship.

