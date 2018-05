Без легендарната кикбокс галавечер на "Амстердам арена" през 2011 г.

Легендарната галавечер "It's Showtime", която ежегодно се провежда в края на пролетта на стадион "Амстердам Арена", вероятно няма да се състои през 2011 г. За това намекна шефът на компанията организатор "It's Showtime" Саймън Рутц. През настоящия сезон шоуто трябваше да се организира на 21 май съвместно с най-популярната кикбокс верига в света К-1. Двете страни все още не са постигнали необходимата комуникация, за да насрочат мачовете.

"Обичайно пускаме билетите за продажба от 1 декември, но тази година бяхме принудени да го отложим за 1 февруари - споделя Саймън Рутц. - Причината е, че изчаквахме нашите партньори от К-1. Те трябваше да се погрижат за прогрмата на мачовете. Дълго време не получавахме отговори, въпреки опитите ни да се свържем. На 18 януари от К-1 окончателно ми казаха, че няма да се справят с насрочването на мачовете, защото дължат пари на много бойци."

Това е първо официално признание, че най-популярната кикбокс верига в света изпитва сериозни финансови затруднения.

"Все още е под въпрос дали те ще успеят да оцелеят в кризата - продължи Саймън Рутц, чиято компания "It's showtime" дълги години беше партньор с К-1, а в момента се явява конкурент. - Ние се опитваме да им помагаме. Милостиви сме по отношение на дължимите пари за нашите бойци. Дълговете на К-1 нарастват."

Традиционно на стадиона на "Аякс" в Амстердам се събират 20 000 зрители за най-голямото шоу в бойните изкуства на Стария континент.