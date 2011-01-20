Левски Levski

Лудогорец 2:2 Левски

последен:
12.05.2018

Левски - ЦСКА-София

следващ:
15.05.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

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Ето какво подари Левски на Георги Петков (видео)

20 януари 2011 | 13:47
Ето какво подари Левски на Георги Петков (видео)

Ръководството на Левски дари със специален плакет своя дългогодишен вратар Георги Петков. Подаръкът бе даден от изпълнителния директор Константин Баждеков и бе с послание "На Георги Петков с признателност за незабравимите мигове със синия екип".

Георги Петков пристигна в Левски след трансфер от Славия през 2001 г.. В първите години бе резерва на любимеца на Сектор "Б" Димитър Иванков, но търпеливо дочака своя миг.

 

Този миг настъпи през есента на 2005 г., когато "сините" започнаха легендарния си рейд в турнира за Купата на УЕФА, достигайки 1/4-финал. През есента на 2006 г. игра и в групите на Шампионската лига със синия екип.

За 10 години на "Герена" Петков стана четири пъти шампион на България (2001/02 г., 2005/06 г., 2006/07 г. и 2008/2009), четири пъти триумфира с Купата на страната (2002, 2003, 2005 и 2007) и два пъти със Суперкупата (2005 и 2007).

снимка: Марин Маринов/Sportal.bg


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ВЛАДИМИР СТОЯНОВ
заместник-главен редактор		 Прочетена 34048

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5kov
(Гост) 22
отговор
21 януари 2011 | 14:03

да бяя му подарили ваканция 5 дневна в някой 5 звезден хотел на момчето Рейтинг: 0 0

Гонзо е педал
(Гост) 21
отговор
21 януари 2011 | 04:35

Гонзо и Батков се подиграха с най-добрия вратар в България в последните 5-6години!!! Гошо не заслужава това, ама Гонзо си е недоучен мангал, кой му дава сега да учи за тапия за треньор ми не е ясно!!! ама тук си е верно страната на неограничените възможности - за цигани и всички подобни маймуни, дето ни ги карат тука на кило :) Рейтинг: 0 0

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БОЛЕН ЦИГАНИН
(Гост) 20
отговор
21 януари 2011 | 00:24

НА МОЯ ПРИЯТЕЛ УРСУЛА ЕДИН ВИБРАТОР ДА МУ БЯХТЕ ПОДАРИЛИ НА ТОЗИ ПОМАК ГРОЗЕН !! Рейтинг: 0 0

лекар
(Гост)
21 януари 2011 | 03:42

ела да те излекувам бе циганин прокажен...пиеш ли си кръвчицата по незарастналите рани хиено мръсна шта пръсна копеленце Рейтинг: 0 0

KZL
(Гост) 19
отговор
20 януари 2011 | 22:09

ЖОРО ВРАТАРЧЕТО :Д СМЯХ СМЯХ СМЯХ Рейтинг: 0 0

go6o e pi4
(Гост) 18
отговор
20 януари 2011 | 21:17

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Тодор Батков
(Гост) 17
отговор
20 януари 2011 | 21:14

УРСУЛА И ТОВА ТИ Е МНОГО-ЦИГАНСКИ ОТБОР ЦИГАНСКО ИЗПРАЩАНЕ ,НЕ СИ ПЪРВИЯ НЯМА И ДА СИ ПОСЛЕДНИЯ (БЕШЕ МНОГО ГАДЕН И ГРОЗЕН СИМУЛАНТ УРСУЛА АМА БЕШЕ) Рейтинг: 0 0

govedceto
(Гост) 16
отговор
20 януари 2011 | 19:37

хаха на изпроводяк от кенефски стъклени топчета и гумени гущерчета Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 15
отговор
20 януари 2011 | 19:17

със синия екип :Д е това вече е гавра (рофл) Рейтинг: 0 0

www__PECHALBATACOM
фен на: --- 14
отговор
20 януари 2011 | 19:13

В G00000GLEE. САМО СИГУРНИ МА4ОВЕЕЕЕЕЕ. МНОГО КЕШ $$$$ Рейтинг: 0 0

www__PECHALBATACOM
фен на: --- 13
отговор
20 януари 2011 | 19:13

В G00000GLEE. САМО СИГУРНИ МА4ОВЕЕЕЕЕЕ. МНОГО КЕШ $$$$ Рейтинг: 0 0

гост
(Гост) 12
отговор
20 януари 2011 | 17:19

добар е Петков Рейтинг: 0 0


(Гост) 11
отговор
20 януари 2011 | 16:32

От кога вратарите са със син екип? Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 10
отговор
20 януари 2011 | 15:14

бегай Гога, бегай, що ти трябваше а Рейтинг: 0 0

mda
(Гост) 9
отговор
20 януари 2011 | 14:47

Драскачи, защо не си размърдате малко закърнелите мозъчета и не избягвате типично български думи като "рейд", а? Рейтинг: 0 0

ITSO
(Гост) 8
отговор
20 януари 2011 | 14:19

PRASETA ZAMISLETE SE VIE OT KOGA NE STE IMALI NIAKOI DA SEDI PRI VAS 10 GODINI.... Рейтинг: 0 0

Ivan T.
(Гост)
20 януари 2011 | 14:52

от Тошко Янчев - 11 години в отбора.. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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                  Левски с шанс да се откъсне в битката за Европа

                 
                
              

              

                
                  
                  Заформи се твърде любопитен казус, който засяга Левски, Берое и Черно море в битката за Европа
                
                
                  Заформи се твърде любопитен казус, който засяга Левски, Берое и Черно море в битката за Европа

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Щуротиите са за слабохарактерните! Бягството от ...
11 май 2018

Няма начин, налага се в началото да отделим време на сериозните щуротии,  които обикалят пространството след провала на Левски. Естествено, след  това преминаваме към съществената част. Много по-належащо е да се  ...









							
							
						

						
						






Заги: 11 слависти искаха много повече купата от ...
13 май 2018

Треньорът на Славия Златомир Загорчич гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Миналата година специалистът спаси „белите“ от изпадане, а през този сезон изведе отбора до триумф за купата на ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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