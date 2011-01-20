Ето какво подари Левски на Георги Петков (видео)

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Кендъл Дженър почти гола на фестивала в Кан (снимки)
22-годишната моделка Кендъл Дженър шокира гостите на партито на Chopard, което е част от 71-я кинофестивал в Кан. Кралицата но модния подиум, която е луда фенка на спорта, се появи облечена почти с нищо. Красавицата от ...Виж още
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БГ Футбол
Ръководството на Левски дари със специален плакет своя дългогодишен вратар Георги Петков. Подаръкът бе даден от изпълнителния директор Константин Баждеков и бе с послание "На Георги Петков с признателност за незабравимите мигове със синия екип".
Георги Петков пристигна в Левски след трансфер от Славия през 2001 г.. В първите години бе резерва на любимеца на Сектор "Б" Димитър Иванков, но търпеливо дочака своя миг.
Този миг настъпи през есента на 2005 г., когато "сините" започнаха легендарния си рейд в турнира за Купата на УЕФА, достигайки 1/4-финал. През есента на 2006 г. игра и в групите на Шампионската лига със синия екип.
снимка: Марин Маринов/Sportal.bg
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(Гост) 22
отговор
да бяя му подарили ваканция 5 дневна в някой 5 звезден хотел на момчето Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
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Гонзо и Батков се подиграха с най-добрия вратар в България в последните 5-6години!!! Гошо не заслужава това, ама Гонзо си е недоучен мангал, кой му дава сега да учи за тапия за треньор ми не е ясно!!! ама тук си е верно страната на неограничените възможности - за цигани и всички подобни маймуни, дето ни ги карат тука на кило :) Рейтинг: 0 0
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(Гост) 20
отговор
НА МОЯ ПРИЯТЕЛ УРСУЛА ЕДИН ВИБРАТОР ДА МУ БЯХТЕ ПОДАРИЛИ НА ТОЗИ ПОМАК ГРОЗЕН !! Рейтинг: 0 0
(Гост)
ела да те излекувам бе циганин прокажен...пиеш ли си кръвчицата по незарастналите рани хиено мръсна шта пръсна копеленце Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
ЖОРО ВРАТАРЧЕТО :Д СМЯХ СМЯХ СМЯХ Рейтинг: 0 0
(Гост) 18
отговор
гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!гошо е пи4!!!ж Рейтинг: 0 0
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(Гост) 17
отговор
УРСУЛА И ТОВА ТИ Е МНОГО-ЦИГАНСКИ ОТБОР ЦИГАНСКО ИЗПРАЩАНЕ ,НЕ СИ ПЪРВИЯ НЯМА И ДА СИ ПОСЛЕДНИЯ (БЕШЕ МНОГО ГАДЕН И ГРОЗЕН СИМУЛАНТ УРСУЛА АМА БЕШЕ) Рейтинг: 0 0
(Гост) 16
отговор
хаха на изпроводяк от кенефски стъклени топчета и гумени гущерчета Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
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със синия екип :Д е това вече е гавра (рофл) Рейтинг: 0 0
фен на: --- 14
отговор
В G00000GLEE. САМО СИГУРНИ МА4ОВЕЕЕЕЕЕ. МНОГО КЕШ $$$$ Рейтинг: 0 0
фен на: --- 13
отговор
В G00000GLEE. САМО СИГУРНИ МА4ОВЕЕЕЕЕЕ. МНОГО КЕШ $$$$ Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
добар е Петков Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
От кога вратарите са със син екип? Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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бегай Гога, бегай, що ти трябваше а Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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Драскачи, защо не си размърдате малко закърнелите мозъчета и не избягвате типично български думи като "рейд", а? Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
PRASETA ZAMISLETE SE VIE OT KOGA NE STE IMALI NIAKOI DA SEDI PRI VAS 10 GODINI.... Рейтинг: 0 0
(Гост)
от Тошко Янчев - 11 години в отбора.. Рейтинг: 0 0