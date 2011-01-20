Ето какво подари Левски на Георги Петков (видео)

Ръководството на Левски дари със специален плакет своя дългогодишен вратар Георги Петков. Подаръкът бе даден от изпълнителния директор Константин Баждеков и бе с послание "На Георги Петков с признателност за незабравимите мигове със синия екип".

Георги Петков пристигна в Левски след трансфер от Славия през 2001 г.. В първите години бе резерва на любимеца на Сектор "Б" Димитър Иванков, но търпеливо дочака своя миг.

Този миг настъпи през есента на 2005 г., когато "сините" започнаха легендарния си рейд в турнира за Купата на УЕФА, достигайки 1/4-финал. През есента на 2006 г. игра и в групите на Шампионската лига със синия екип.



За 10 години на "Герена" Петков стана четири пъти шампион на България (2001/02 г., 2005/06 г., 2006/07 г. и 2008/2009), четири пъти триумфира с Купата на страната (2002, 2003, 2005 и 2007) и два пъти със Суперкупата (2005 и 2007).

снимка: Марин Маринов/Sportal.bg