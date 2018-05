Календар на ASP World Tour 2011

Графикът за състезанията на ASP World Tour 2011 вече е готов.



Очаква се това да бъде един от най-вълнуващите сезони в историята на сърфа.



ASP_SCHEDULE_2010.01



График на ASP World Tour 2011 - мъже:



Quiksilver Pro /Gold Coast, Qld - Australia/ - 26 февруари - 9 март 2011, н.ф.* $425,000

Rip Curl Pro /Bells Beach, Victoria - Australia/ - 19-30 април 2011, н.ф. $425,000

Billabong Rio Pro /Rio de Janeiro, RJ - Brazil/ - 11-22 май 2011, н.ф. $500,000

Billabong Pro /Jeffreys Bay - South Africa/ - 14-24 юли 2011, н.ф. $425,000

Billabong Pro Teahupoo /Teahupoo, Taiarapu - French Polynesia/ - 20-31 август 2011, н.ф. $425,000

предстои уточнение /East Coast - USA/ - 3-12 септември 2011, н.ф. $425,000

Hurley Pro /Trestles, California - USA/ - 16-24 септември 2011, н.ф. $425,000

Quiksilver Pro France /South West Coast - France/ - 4-13 октомври 2011, н.ф. $425,000

Rip Curl Pro /Peniche - Portugal/ - 15-24 октомври 2011, н.ф. $425,000

Rip Curl Search /предстои уточнение/ - 1-11 ноември 2011, н.ф. $425,000

Billabong Pipe Masters /Banzai Pipeline, Oahu - Hawaii/ - 8-20 дек 2011, н.ф. $425,000





График на ASP World Tour 2011 - жени:



Movistar Peru Classic presented by IPD /San Bartolo, Lima - Peru/ - предстои уточнение, н.ф. $100,000

Roxy Pro /Gold Coast, Qld - Australia/ - 26 февруари - 9 март 2011, н.ф. $110,000

Rip Curl Women's Pro presented by Ford Fiesta /Bells Beach, Victoria - Australia/ - 19-25 април 2011, н.ф. $110,000

Subaru Pro TSB Bank Women's Surf Festival /Taranaki - New Zealand/ - 27 април - 1 май 2011, н.ф. $100,000

Commonwealth Bank Beachley Classic /Dee Why, Northern Beaches, NSW - Australia/ - 3-8 май 2011, н.ф. $110,000

Billabong Rio Pro /Rio de Janeiro, RJ - Brazil/ - 12-16 май 2011, н.ф. $120,000

предстои уточнение /San Sebastian - Basque Country/ - 7-13 септември 2011, н.ф. $110,000

Rip Curl Search /предстои уточнение/ - 1-11 ноември 2011, н.ф. $110,000



*н.ф. - награден фонд



През 2011 година ще има над двеста ASP състезания по цял свят.



Пълна информация можеш да намериш тук.

