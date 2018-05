Волейбол Христо Цветанов ще играе в "Мача на звездите" в Русия 18 януари 2011 | 18:21 0 0 0 0 11

All Stars Games ще се проведе в края на тази седмица в Кемерово.

Двубоите включващи и мач между младежки отбори ще се играят на 21 и 22 януари.



Първите 4 издания на All Stars Games се провеждаха на принципа Руснаци срещу Чужденци. Тази година отборите ще бъдат разделени на регионален принцип Изток срещу Запад.



Националът Христо Цветанов за 2-ра поредна година ще участва в "Мача на звездите" в Русия. Централният блокировач на тима от Висшата лига Локомотив-Изумруд (Екатеринбурк) бе избран заедно с другите участници в мача от онлайн допитване до читателите на най-големия руски всекидневник "Спорт-Експрес".

