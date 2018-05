Баскетбол Лукойл Академик стартира участието си в Last 16 днес 18 януари 2011 | 13:08 0 0 0 0 2 Българският баскетболен шампион Лукойл Академик започва днес участието си във втората групова фаза на европейски клубен турнир по баскетбол - EuroChallenge. Първият съперник на "студентите" е израелският Макаби (Хайфа). Тимът на Йовица Арсич пристигна в Израел вчера, като двубоят е тази вечер от 19,30 часа българско време.



Освен с Макаби (Хайфа) Лукойл Академик попадна в група "I" с още един израелски представител - Макаби (Нетаня), както и сочения за фаворит руски представител Спартак (Санкт Петербург).



Българският първенец завърши първата фаза като едноличен лидер в група "C" с 5 успеха и само една загуба след продължение при гостуването си на португалския Бенфика в Лисабон. Макаби пък бе в група "В", където завърши на второ място с 3 победи и 3 загуби.



Днес дебют в евротурнирите с екипа на Лукойл Академик се очаква да направи 220-сантиметровия хърватски център Бруно Шундов. Той бе привлечен на мястото на продължилия кариерата си в Турция Каспарс Камбала. Израелският тим се очаква да контрира с 217-сантиметровия Борис Ротбарт.



Втората среща на Лукойл Академик от Last 16 е на 25 януари като домакин в София на Спартак (Санкт Петербург).



0 0 0 0 2 РАЧО КОЛЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1484 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1