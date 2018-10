2010-a - годината на мълниеносния Надал

Тенис сезонът приключи, а само след няколко дни ще започне новият. Кои бяха най-запомнящите се моменти през изминалите 12 месеца в професионалния мъжки тенис, кой се отличи с изявите си, кой направи завръщането на сезона, мача на годината и разбира се - кой се провали? На тези въпроси в своя анализ отговаря "Скай Спортс".



Безспорно е, че през 2010 година всичко по-важно в мъжкия тенис бе спечелено от Рафаел Надал. Испанецът заслужено бе тема номер 1 в спортните медии, след като успя да преодолее здравословните проблеми и да триумфира в три от четирите турнира от Големия шлем през сезона. В началото на годината по нищо не личеше, че испанецът ще достигне такива висини, тъй като контузията на коляното му не бе отшумяла и той бе принуден да се откаже в 1/4-финалния двубой на Откритото първенство на Австралия срещу Анди Мъри при резултат 6:3, 7:6 (2), 3:0 в полза на шотландеца. От своя страна, първата ракета на Великобритания достигна до финала в Мелбърн, но там не успя да се пребори за първия си трофей от "Голямата четворка", защото бе спрян от Роджър Федерер. Швейцарецът завоюва рекордната 16-а мейджър титла, като по този начин продължи да затвърждава лансирания от много специалисти статут на "най-велик тенисист в историята". Едва ли някой е очаквал обаче, че това ще бъде пиковият момент за Федерер и Мъри през сезонa, защото останалата част от него принадлежеше на Надал.







Рафа се представи повече от впечатляващо в турнирите на клей, стигна до петия си трoфей от "Ролан Гарос", след което дойде и вторият триумф на аристократичния "Уимбълдън". Негови жертви на финалите станаха съответно Робин Сьодерлинг и Томаш Бердих. Новак Джокович също можеше да запомни сезона с добро, ако бе успял да се противопостави на Рафа на финала в Откритото първенство на САЩ. Мълниеносният Надал обаче помиташе всичко по пътя си и направи броя на титлите си от Шлема девет. Все пак Ноле има от какво да е доволен - той бе в основата на успеха на Сърбия на финала на турнира за купа "Дейвис" срещу Франция.







Голямото съперничество между Надал и Федерер бе възобновено на финалния двубой на заключителния ATP World Tour Finals в Лондон, където в крайна сметка швейцарецът вдигна победоносно ръце след 6:3, 3:6, 6:1. Шесткратният шампион от "Уимбълдън" обаче нямаше как да се противопостави на факта, че испанският му съперник ще завърши сезона на върха в класацията на ATP. Нещо повече - с невероятните си изяви през 2010 година Рафаел Надал за пореден път доказа, че стига да е здрав, трудно може да бъде спрян.



Тенисист на годината - Рафаел Надал

Определено не е никaк трудно да бъде посочен най-добрият тенисист през изминалата година. Световният номер 1 Рафаел Надал преодоля кризата с травмата на коляното и бе безапелационен през сезона. След неубедителната 2009 година мнозина смятаха, че Краля на клея няма да може да се върне към най-добрата си форма, но той доказа, че може дори повече от преди. Собствените му високи стандарти на клей бяха надминати, след като той загуби едва два сета по пътя към спечелването на четири турнира -"Мастърс"-ите в Монте Карло, Рим, Мадрид и "Ролан Гарос". Загубените сетове бяха съответно на 1/2-финала срещу Гулбис в Рим и в Мадрид срещу Николас Алмагро на 1/4-финалите.



Успехите обаче сякаш бяха недостатъчни за тенисиста от Майорка. Той спечели за втори път на треварата в "Ол Ингланд Клъб", след което най-сетне стигна и до така бленуваната и единствена липсваща от колекцията му мейджър титла от US Open. Испанецът осъществи нещо голямо - направи своя кариерен Голям шлем. Единствените тенисисти, които преди него са постигали това, са Фред Пери, Дон Бъдж, Род Лейвър, Рой Емерсън, Андре Агаси и Роджър Федерер.



Изгряваща звезда - Бърнард Томич

След като направи впечатление с изявите си при юношите, Бърнард Томич даде заявка и за добро представяне при по-големите. Състезаващият се за Австралия 18-годишен тийнейджър преодоля първия кръг на Откритото първенство на Австралия в началото на 2010-а, след което измъчи достигналия впоследствие до 1/2-финалите Марин Чилич.







Според други, въпреки че не е в тийнейджърските си години, съвсем заслужено в тази категория победител може да бъде и германецът Дъстин Браун. Започвайки сезона под номер 144 в ранглистата, той го приключва на 92-ата позиция. Въпреки че в разбора на "Скай Спортс" името на първата ракета на България Григор Димитров не фигурира, ние ще си позволим да го включим. 19-годишният хасковлия, който е юношески шампион от "Уимбълдън" и US Open през 2008 година, направи сериозен скок от 288-о до 106-ото място. Какво ще предложат гореспоменатите тенисисти през новия сезон предстои да видим...



Най-голям напредък през 2010 година - Томаш Бердих

През последните няколко години Томаш Бердих намекваше за възможностите си, но така и не успяваше да намери мястото си сред първите. През този сезон късметът се усмихна на чеха и усилията му бяха възнаградени. Без съмнение най-впечатляващото постижение за Бердих не само през тази година, но и в кариерата му до момента, бе финалът на "Уимбълдън". По пътя към мача за титлата чехът отстрани Роджър Федерер (6:4, 3:6, 6:1, 6:4) и Новак Джокович (6:3, 7:6 (9), 6:3) съответно на 1/4-финалите и 1/2-финалите, но в последния двубой загуби от Надал с 3:6, 5:7, 4:6.



Финалът бе максимумът за Бердих и на "Мастърс" надпреварата в Маями, като този път негов палач бе Анди Родик, а на "Ролан Гарос" 25-годишният тенисист достигна до 1/2-финалите, където отстъпи срещу Робин Сьодерлинг. Въпреки че до края на сезона Томаш Бердих имаше лек спад във формата си, той приключи годината под номер 6 в ранглистата - най-доброто класиране в кариерата му до момента.







Завръщане на годината - Рафаел Надал

Сега подобно твърдение може да изглежда несериозно и даже смехотворно, но в началото на годината мнозина смятаха, че Рафаел Надал може никога повече да не спечели титла от Големия шлем. След отказването му в "Мелбърн Парк" срещу Мъри състоянието му не бе обнадеждаващо. Хроничните болки в колената мъчеха испанеца от доста време, а стилът му на игра предразполага към подобни проблеми. Независимо, че много хора го бяха отписали, а може би отчасти и заради това, Рафа се завърна на корта по-силен отвсякога и бе непреколонен до края на сезона.







Най-добро представяне през годината - Новак Джокович на финала за купа "Дейвис"

При положение, че Рафаел Надал, Роджър Федерер и Анди Мъри участват в неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже само когато желаят, далеч по-различна е нагласата на Новак Джокович в този случай. Шампионът от Australian Open 2008 успя да спечели всичките си мачове на сингъл и бе с ключов принос за първи триумф на Сърбия в надпреварата. Драматизъм имаше до последния двубой в Белград, но в крайна сметка с помощта на родните фенове Ноле и компания стигна до успеха с 3:2 над Франция. Със сигурност това бе един от най-запомнящите се моменти през този сезон. Неслучайно сръбските тенисисти отпразнуваха нетрадиционно победата си и изпълниха заканата си за колективно подстригване "нула номер".







Мач на годината - Джон Иснър срещу Никола Маю на "Уимбълдън"

Тук две мнения няма! Няма спор, че това е едно от най-невероятните спортни събития не само през 2010 година, но изобщо. Джон Иснър и Никола Маю извършиха немислимото в двубоя си от първия кръг в Лондон. Двамата тенисисти твориха чудеса на корта цели три дни, а игровото им време на корта бе 11 часа и 5 минути. Драмата приключи с успех на американеца при резултат 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6 (3), 70:68 и общо 183 гейма пред погледа на удивените зрители в "Ол Ингланд Клъб", а и по целия свят.



Моментен срив на годината - Анди Мъри на US Open

Няма съмнение, че годината бе силна за Анди Мъри. Той спечели две "Мастърс" титли - в Шанхай и Монреал, като освен това достигна до финала на Откритото първенство на Австралия и до 1/2-финалите на "Уимбълдън". За съжаление обаче и през този сезон шотландецът не успя да спечели турнир от Големия шлем, а големите очаквания към него не стихват. В Мелбърн първата ракета на Великобритания загуби на финала срещу Роджър Федерер, а на "Уимбълдън" устремът му бе спрян от бъдещия шампион Надал. "Ролан Гарос" и червените настилки никога не са били силата на Анди и той се препъна на 1/8-финалите, където бе елиминиран от Бердих в три сета (6:4, 7:5, 6:3). Големият и неочакван удар за Мъри обаче дойде на Откритото първенство на САЩ. Там той записа поражение в едва третия кръг срещу швейцареца Станислас Вавринка (7:6 (3), 6:7 (4), 3:6, 3:6) и разочарованието му бе огромно. Въпреки че многократно е доказвал какво може на твърдите настилки, този моментен срив в играта на шотландеца остава сред най-отличаващите се събития през годината. Така в лицето на Мъри цяла Великобритания продължава да вижда потенциалния си първи шампион в турнир от Големия шлем в рамките на последните близо 75 години.