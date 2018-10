Класация за ценители: Топ 10 на най-стойностните бейзболни филми

Почитателите на филми с бейзболна тематика са особена група. Досущ като любителите на американската игра. Някои от тях харесват сюжетите, в които малки момчета се превръщат в суперзвезди благодарение на магия или пък отбори аутсайдери стават шампиони на MLB с помощта на ангели. Други предпочитат филмите, които представят играта от реалистичната й страна.



Бейзболните пуристи обичат да виждат играта с всичките й детайли, дори когато става дума за страданието, което носи славата на звездите във Висшата лига. Пък било то и представено с комедийни похвати. Затова филмът трябва да показва бейзбола правдоподобно и един кървбол просто трябва да бъде кървбол. Това е особено важно за онази част от аудиторията, които са играли играта и са пленени от нея завинаги. Именно според тези критерии Sportal.bg представя коледна класация на 10-те най-стойностни бейзболни филма на всички времена.





№10 "Висшата лига" (Major League, 1989)



Наистина понятието "пуризъм" трябва да се разтегли максимално, за да поеме характеристиките на "Висшата лига". Този филм е включен в класацията главно заради забавния начин, по който е разкрита глуповатата част от образа на Мейджър лийг. Филмът е весел от начало до край, макар в нито един момент да не претендира за сериозност. Бейзболните сцени са изиграни страхотно точно, но единствената звезда в шоуто си остава комедията.



Режисьор: Дейвид С. Уорд

Участват: Том Беринджър, Чарли Шийн, Корбин Бърнсън, Уесли Снайпс, Рене Русо









№9 "Необикновен отбор" (A League of Their Own, 1992)



Въпреки загадъчния превод на своето заглавие, когато се появи по нашите екрани през 1993 г., този филм предизвика истинска еуфория у тепърва прохождащите бейзболни таланти на България. Груповото посещение на премиерата в Зала 1 на НДК бе събитие също толкова задължително, колкото и присъствието на тренировки. Историята разказва за група жени, които поемат играта в свои ръце във времена, когато мъжете отиват на война. Сюжетът е нагласен типично по холивудски, но все пак се придържа максимално близо до събитията в САЩ през 40-те години на ХХ век. Без съмнение това е един забавен поглед към бейзбола и героите, които го практикуват.



Режисьор: Пени Маршал

Участват: Том Ханкс, Джина Дейвис, Мадона, Лори Пети, Бил Пулман









№8 "Бий барабана бавно" (Bang the Drum Slowly, 1973)



Филмът е доста подценяван в бейзболния жанр на киното. Историята проследява житейските отношения между звезден питчер и посредствен кетчер и какво се случва, когато става ясно, че кетчерът умира. Доста тягостен като сюжет, филмът все пак е прекрасна гледна точка за човечността и нейната проекция в любимата игра, когато става дума за проблеми от реалния свят.



Режисьор: Джон Д. Ханкок

Участват: Робърт де Ниро, Майкъл Мориарти, Винсънт Гардения









№7 "Талантът" (The Natural, 1984)



Малко сладникав на места, "Талантът" е чудесен портрет на бейзболния свят от старите времена. С някои чудесни кинематографични хрумвания, съвършено разпределена динамика и брилянтни актьори, които съживяват отдавна отминали моменти. Задължителен за всеки фен на старите поколения бейзболисти.



Режисьор: Бари Левинсън

Участват: Робърт Редфорд, Глен Клоуз, Ким Бейсингър, Майкъл Медсън, Робърт Дювал









№6 "От любов към играта" (For Love of the Game, 1999)



Всеки бивш или настоящ бейзболист, който се е разделял с играта заради контузия, познава емоциите на страдание и радост, демонстрирани отлично от Кевин Костнър. За мнозина бейзболът е много повече от игра и този филм показва защо. Чудесен избор и за всяка бейзболна съпруга.



Режисьор: Сам Райми

Участват: Кевин Костнър, Кели Престън, Джон К. Райли, Джина Малоун









№5 "Осем аута" (Eight Men Out, 1988)



Скандалът "Черни чорапи" не е точно страницата от бейзболната история, с която феновете се гордеят, но все пак той е неразделна и много важна част от играта. В "Осем аута" е събрано цяло съзвездие съвременни актьори, които разказват с пунктуалност един от най-срамните моменти в живота на бейзбола. Сцените от играта отразяват съвсем точно нивото на бейзбола от края на второто десетилетие на ХХ век. Филмът не се опитва да оправдае измамата на Чикаго Уайт Сокс, а да обясни как и защо се е стигнало до нея.



Режисьор: Джон Сейлс

Участват: Джон Кюсак, Клифтън Джеймс, Майкъл Лърнър, Кристофър Лойд, Чарли Шийн









№4 "Поле на мечтите" (Field of Dreams, 1989)



Кой не си е представял, че играе срещу величията от миналото на бейзбола? Какво ли щеше да е да се гледа на живо Босоногия Джо Джаксън и всички останали легенди на играта? "Поле на мечтите" е хипнотизиращ анализ на значението на бейзбола и представя нагледно спомени от времена, когато звездата на полето е била самата игра. Всеки привърженик на бейзбола трябва да го гледа поне веднъж.



Режисьор: Фил Олдън Робинсън

Участват: Кевин Костнър, Ейми Мадиган, Джеймс Ърл Джоунс, Рей Лиота, Бърт Ланкастър









№3 "Гордостта на "Янките" (The Pride of the Yankees, 1942)



Гари Купър съживява Лу Гериг в мелодраматична история за живота на един от най-великите бейзболисти. Филмът е много по-прочувствен от повечето филми на бейзболна тематика, но именно в това е неговата сила. Историята на Гериг не е с щастлив край и филмът се възползва от това. Произведението е легендарно в бейзболните среди по редица причини, но може би основната е феноменалната роля на Гари Купър. Филмът включва също някои действителни прояви на Бейб Рут и други легенди на Ню Йорк Янкис, което му придава допълнително сила.



Режисьор: Сам Ууд

Участват: Гари Купър, Тереза Райт, Бейб Рут, Уолтър Бренън









№2 "Бул Дърам" (Bull Durham, 1988)



Може би никой филм преди или след това не е превземал сърцето и въображението на бейзболния запалянко така, както го направи "Бул Дърам". Дали заради невероятно забавната фабула, или заради духовития диалог? Може би и заради великолепно обрисувания портрет на живота в Майнър лийг? Или заради незабравимите изпълнения на Кевин Костнър, Сюзън Сарандън и Тим Робинс? Независимо от причината, "Бул Дърам" отдавна се е превърнал в национална и международна гордост на филмовата индустрия, съчетала в себе си чертите на бейзболна комедия, драма, романтика, та дори и еротика.



Режисьор: Рон Шелтън

Участват: Кевин Костнър, Сюзън Сарандън, Тим Робинс, Трей Уилсън