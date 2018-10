Най-смешната коледна картичка е на Ред Бул

Отборът на Ред Бул във Формула 1 спечели и битката за най-смешна коленда картичка за тази година, след триумфа с двете шампионски титли. На картичката е показан Себастиян Фетел, който се състезава с Дядо Коледа ("Santa Claus") и неговата шейна с елени. Там е изписано и радиосъобщението към Фетел:

"Санта е по-бърз от теб. Моля потвърди, че разбираш това съобщение" ("Santa is faster than you. Please confirm you understand this message!"). Закачата е с Ферари заради скандалната случка с Маса и Алонсо в Германия и "заповедта" към Маса тогава: "Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?".

Както винаги босът на Формула 1 Бърни Екълстоун също се изявява със смешна картичка. Тази година акцентът пада отново върху Ред Бул. На картичката са показани Марк Уебър и Себастиян Фетел, които са извън гаража на тима, а между тях е стресираният Кристиян Хорнер, който вече е хвърлил монета за ези-тура на земята.

"Не винаги се пада по начина по който мислиш", пише на картичката.

