Екстремни спортове WORLD SNOWBOARD DAY Sofia 2010 - ПАРТИТО! 23 декември 2010 | 18:33 0 0 0 0 0 Мдаа, Денят на Сноуборда отмина, но останаха приятните спомени от зверското парти, музиката, танците, яките награди и многото изпит, безплатен Monster.

Както се казва, ние Unleashed the Beast! Какво се случи? Два дни разпъвахме винили, балансирахме проектори. Местихме хладилници, тествахме бирата и експериментирахме с шотове. Подготвяхме се за голямото парти! Денят (18.12.2010) започна с SLS Best Trick на Боровец, организиран от Боровец и Board.bg с подкрепата и страхотната награда - сноуборд Rossignol - Angus, осигурен от SLS. По-късно, в 22 часа Double Vision отвори врати. Очаквахме тълпи, но не. На вън нямаше никой! Минаха 5-10 минути, все още никой! Баси, нещо се обърка! НО нееее, в 22:15 първата зала на *САЛОН ЗА ТАНЦИ "ПЕТЪК"* вече имаше свойте първи гости. В 22:30 вече беше пълно. До 23 часа всичко вече си беше на мястото. Много хора, много Monster, много борд филми, много LG комплименти и най-вече много усмивки и весели хора. В 00:01 посрещнахме Световния Ден на Сноуборда! Малко след това раздадохме и наградите, като чрез томбола изтеглихме 5-ма щастливи райдъри - Първата награда беше сезонна ски карта за Чепеларе, осигурена от ... Чепелареee!

- Втората награда отново беше ски карта, пак за там, но за 6 непоследователни дни!

- Третата награда! Познай каква беше? Ски карта! Дааа! За уикенд в Чепеларе.

- Четвърта – талон за покупки на стойност 150 лв. от спортен магазин АЛПИ, където има уникални неща.

- И петата – манияшка борд маска SCOTT! Благодарим на Чепеларе, АЛПИ и SCOTT за готините изненади и супер наградите! След раздаване на наградите, мощно се включиха пичовете, благодарение на които избухнахме! Emil Prize, SAVA, Mad Bear, Bruhu и Soundforia ни разцепиха! Евала! Прочети още в Board.bg! WSD in Bulgaria in pictures from board.bg on Vimeo. 0 0 0 0 0 board.bg Прочетена 2187

