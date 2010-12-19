Бонев: Здравко трябва да е футболист №1 на България

Почетният президент на Локомотив Пд Христо Бонев не успя да присъства на Черно-бялата Коледа, тъй като само преди два дни претърпя операция на коляното. Зума използва възможността чрез официалния сайт на клуба да поздрави носителя на приза „Най-добър футболист на Локомотив (Пд) за 2010 година" Здравко Лазаров.

„Аз и преди казах, че за мен Здравко не е само №1 в Локомотив, а №1 на България за 2010 година и дори го предложих за тази награда. Той е един човек, когото всеки отбор би мечтал да го има в редиците си", заяви Бонев.

„Искам да използвам възможността да благодаря на абсолютно целия екип, който извърши операцията на коляното ми. Най-вече на доц. Тони Георгиев, който според мен е от световна класа, както и на анестезиолога д-р Тимчев. Те положиха огромни грижи за моето здраве, а аз лично се гордея като българин, че имаме такава клиника (ВМА - София), която също е на европейско ниво. Не мога да не изтъкна и грижите на нашия клубен лекар Костадин Павлов, който в продължение на 3 дни не ме изостави дори за минута и следеше моето здравословно състояние", допълни почетният президент на черно-белите.