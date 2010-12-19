Бонев: Здравко трябва да е футболист №1 на България

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Скандален футболист се заяде с бившата на Ашли Коул
Сексапилната певица Черил Туиди все още е влюбена в първия си съпруг - футболистът Ашли Коул. Това е причината тя да бъде нещастна в следващите си връзки, обяви бившият играч на Арсенал Джърмейн Пенънт при влизането си ...Виж още
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БГ Футбол
Почетният президент на Локомотив Пд Христо Бонев не успя да присъства на Черно-бялата Коледа, тъй като само преди два дни претърпя операция на коляното. Зума използва възможността чрез официалния сайт на клуба да поздрави носителя на приза „Най-добър футболист на Локомотив (Пд) за 2010 година" Здравко Лазаров.
„Аз и преди казах, че за мен Здравко не е само №1 в Локомотив, а №1 на България за 2010 година и дори го предложих за тази награда. Той е един човек, когото всеки отбор би мечтал да го има в редиците си", заяви Бонев.
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(Гост) 10
отговор
ЗУМА Е НОМЕР 1 Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
eeee kvo lo6o e kazal bonev 4e go pluete tolkova ??????????????????????????????????? 4oveka si kazva mnenieto ii baq hora sa na sq6toto ! zdravko lazarov e baq klasi nad dembele Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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Тоя Зума винаги ли е бил толкова тъп или възрастта му се отразява лошо. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Здравко за футболист не знам, ама за симулант е безспорния номер 1. Заслужава наградата на Цирковите артисти в България. А Зума преди да се изказва за щяло и не щяло да си направи един тест за интелигентност и да си закачи резултата на ревера за да знаем доколко му тежат мненията. По-точно той да знае, ние знаем, че е прост. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 6
отговор
Боже прости им, те не знаят какво говорят! Рейтинг: 0 0
(Гост)
ЗУМА Е НАРКОМАН... Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Бонев и ти си една мазна циганска свиня,както казаха преди мен, с всеки изминал ден ставаш все по тъп! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
абе тоя тъпак не си пие лекарствата....ама нормално нали навремето той изгони МАТЕЯ КЕЖМАН като каза,че това не е футболист.. :)))) Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
К*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВВВВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВ Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 2
отговор
Коментарът под мен...дано Бог му прости за тъпотията на човека. Той не е виновен. Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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тоя със всеки изминал ден става по-тъп ! Рейтинг: 0 0