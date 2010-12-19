Локомотив (Пловдив) Lokomotiv (Plovdiv)

Локомотив (Пловдив) 3:0 Верея (Стара Загора)

последен:
10.08.2018

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

следващ:
18.08.2018

създаване: 1926г.
стадион: "Локомотив"
президент: Христо Крушарски
треньор: Бруно Акрапович
web: Локомотив (Пловдив) / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Бонев: Здравко трябва да е футболист №1 на България

19 декември 2010 | 19:49
Бонев: Здравко трябва да е футболист №1 на България

Почетният президент на Локомотив Пд Христо Бонев не успя да присъства на Черно-бялата Коледа, тъй като само преди два дни претърпя операция на коляното. Зума използва възможността чрез официалния сайт на клуба да поздрави носителя на приза „Най-добър футболист на Локомотив (Пд) за 2010 година" Здравко Лазаров.

„Аз и преди казах, че за мен Здравко не е само №1 в Локомотив, а №1 на България за 2010 година и дори го предложих за тази награда. Той е един човек, когото всеки отбор би мечтал да го има в редиците си", заяви Бонев.
„Искам да използвам възможността да благодаря на абсолютно целия екип, който извърши операцията на коляното ми. Най-вече на доц. Тони Георгиев, който според мен е от световна класа, както и на анестезиолога д-р Тимчев. Те положиха огромни грижи за моето здраве, а аз лично се гордея като българин, че имаме такава клиника (ВМА - София), която също е на европейско ниво. Не мога да не изтъкна и грижите на нашия клубен лекар Костадин Павлов, който в продължение на 3 дни не ме изостави дори за минута и следеше моето здравословно състояние", допълни почетният президент на черно-белите.


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Georgi Georgiev
(Гост) 10
отговор
22 декември 2010 | 17:37

ЗУМА Е НОМЕР 1 Рейтинг: 0 0

bg
(Гост) 9
отговор
21 декември 2010 | 05:49

eeee kvo lo6o e kazal bonev 4e go pluete tolkova ??????????????????????????????????? 4oveka si kazva mnenieto ii baq hora sa na sq6toto ! zdravko lazarov e baq klasi nad dembele Рейтинг: 0 0

bai nazi
(Гост) 8
отговор
20 декември 2010 | 15:10

Тоя Зума винаги ли е бил толкова тъп или възрастта му се отразява лошо. Рейтинг: 0 0

q.
(Гост) 7
отговор
20 декември 2010 | 15:05

Здравко за футболист не знам, ама за симулант е безспорния номер 1. Заслужава наградата на Цирковите артисти в България. А Зума преди да се изказва за щяло и не щяло да си направи един тест за интелигентност и да си закачи резултата на ревера за да знаем доколко му тежат мненията. По-точно той да знае, ние знаем, че е прост. Рейтинг: 0 0

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Пловдивчанина
(Гост) 6
отговор
20 декември 2010 | 10:17

Боже прости им, те не знаят какво говорят! Рейтинг: 0 0

.
(Гост)
20 декември 2010 | 13:42

ЗУМА Е НАРКОМАН... Рейтинг: 0 0

ВВ
(Гост) 5
отговор
20 декември 2010 | 09:44

Бонев и ти си една мазна циганска свиня,както казаха преди мен, с всеки изминал ден ставаш все по тъп! Рейтинг: 0 0

иво
(Гост) 4
отговор
19 декември 2010 | 21:50

абе тоя тъпак не си пие лекарствата....ама нормално нали навремето той изгони МАТЕЯ КЕЖМАН като каза,че това не е футболист.. :)))) Рейтинг: 0 0

К*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВ
(Гост) 3
отговор
19 декември 2010 | 21:37

К*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВВВВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВК*Р ЗА ДОКО ПЛОВДИВ Рейтинг: 0 0

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САМО ЛОКО МАЙНА
(Гост) 2
отговор
19 декември 2010 | 21:21

Коментарът под мен...дано Бог му прости за тъпотията на човека. Той не е виновен. Рейтинг: 0 0

ЛЕВСКИ
(Гост) 1
отговор
19 декември 2010 | 19:51

тоя със всеки изминал ден става по-тъп ! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Петко Цанков: Нуждаем се от постоянство, този ...
17 август 2018

Петко Цанков е едно от многото млади момчета в състава на Витоша  (Бистрица), които получиха шанс за изява на най-голямата сцена у нас –  Първа лига. Започнал 2017-а като футболист в аматьорската Североизточна  ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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