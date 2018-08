Баскетбол Перестройка и No Frame с победи в АБА 17 декември 2010 | 10:21 0 0 0 0 0 В първата среща за снощи отборът на Перестройка успя да се наложи над младия тим на Young Basket Boys с 83:68. Мачът премина под доминацията на Перестройка, като на моменти разликата стигаше до 15 точки разлика. За Y.B. Boys остана утешението за по-добра игра в следващите мачове.



Следващият мач беше дербито на кръга между No Frame и Ероуз. No Frame започнаха убедително и до почивката водеха 28:21. Въпреки че Ероуз заиграха по-организирано след полувремето, не успяха да наваксат изоставането и загубиха. Краен разултат 62:54 в полза на No Frame.



Днес предстоят два нови мача в залата на 4-ти километър:



20,00 часа Fire Ball - Lonex.bg



