Аманда Биърд за наркотиците, алкохола и хранителните разстройства

Аманда Биърд е една от най-титулуваните плувкини на нашето съвремие и, въпреки че нейната кариера в басейна вече е минало, тя се върна в новините със своята автобиография. Книгата със заглавие "In the Water They Can't See You Cry" (в превод: "Във водата не могат да те видят, че плачеш), трябва да се появи на пазара през 2012 година и ще ни отведе на места, на които не бихме си помислили, че може да е била една олимпийската шампионка. Всъщност автобиографията на Аманда е едно пътуване през наркотиците, алкохола и хранителните разстройства.







Това са неща, които без съмнение ще шокират много хора - така, както стана с признанията легендарния американски тенисист Андре Агаси. "Надявам се, че, пишейки за това, през което съм минала, аз ще помогна на другите, особено на младите момичета в гимназиална и колежанска възраст, които се борят със същите проблеми като мен", заяви плувкинята.







Звездата на Аманда Биърд изгрява на олимпийските игри в Атланта през 1996 година, когато тя е едва на 14, но печели един златен и два сребърни медала. В богатата колекция с отличия на американската плувкиня има общо седем медала от най-големия спортен форум, а през 2003 година тя става световна шампионка на 200 метра бруст с рекорд на планетата.







Преди две години Биърд напусна спорта, защото забременя от фотографа Саша Браун, с когото се запознава по време на откровена фотосесия за мъжко списание в САЩ. Сега синът й е на почти година, а Аманда, известна като една от най-сексапилните плувкини в света, смята да се върне в големия спорт.





ГАЛЕРИЯ С ОЩЕ ГОРЕЩИ СНИМКИ НА АМАНДА БИЪРД ВИЖТЕ ТУК!!!