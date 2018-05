Скот Ролън заслужи "Златна ръкавица" с трети различен отбор

Третият бейзмен на Синсинати Редс Скот Ролън спечели "Златна ръкавица" за 8-и път в своята 15-годишна кариера в Мейджър лийг бейзбол (MLB). Наградата се присъжда ежегодно на най-добрите филдери на всички позиции и 35-годишният ветеран не я бе получавал от 2006 г. Ролън заслужи приза с 3 от 4-те отбора, за които е играл - Филаделфия (1998, 2000, 2001), Сейнт Луис (2002, 2003, 2004, 2006) и Синсинати (2010). Инфилдерът не бе на познатото си ниво единствено по време на двугодишния си престой в Торонто (2008-2009).



Още двама играчи на Редс заслужиха "Златни ръкавици" в Националната лига този сезон - питчерът Бронсън Аройо бе отличен за първи път, а вторият бейзмен Брандън Филипс дублира постижението си от 2008-а.



За най-добър кетчер за трети път в историята бе избран Ядиер Молина от Сейнт Луис Кардиналс, който тази година хвана 49% от опитите за кражба на противника, направи само 5 грешки и пусна 7 пастбола. Съотборникът му Алберт Пухолс бе определен за най-добър първи бейзмен за втори път, а "златния" инфилд допълни шортстопът на Колорадо Рокис Трой Туловицки, за когото това е първо подобно отличие.



В идеалния аутфилд бяха разположени трима централни филдери - Шейн Викторино (Филаделфия Филис), Майкъл Борн (Хюстън Астрос) и Карлос Гонсалес (Колорадо Рокис). Викторино стана едва вторият аутфилдер в историята на "филитата", който печели "Златна ръкавица" за трети път, след Гари Мадокс, който има общо 8 в периода 1975-1986 г. Борн бе номиниран за втори път, а Гонсалес е дебютант в класацията.



В анкетата участват мениджърите и коучовете на 30-те отбора в MLB, като всеки от тях има право да гласува само за играчи от собствената си лига и няма право да посочва свои възпитаници. Носителите на "Златна ръкавица" в Американската лига бяха обявени вчера.







НАГРАДИ "ЗЛАТНА РЪКАВИЦА" В НЛ 2010:



Поз. Играч Клуб Брой



P Бронсън Аройо Синсинати Редс (1)

C Ядиер Молина Сейнт Луис Кардиналс (3)

1B Алберт Пухолс Сейнт Луис Кардиналс (2)

2B Брандън Филипс Синсинати Редс (2)

3B Скот Ролън Синсинати Редс (8)

SS Трой Туловицки Колорадо Рокис (1)

OF Шейн Викторино Филаделфия Филис (3)

OF Майкъл Борн Хюстън Астрос (2)

OF Карлос Гонсалес Колорадо Рокис (1)









Победителите Бронсън Аройо, Майкъл Борн, Карлос Гонсалес, Ядиер Молина, Брандън Филипс (на горния ред от ляво на дясно), Алберт Пухолс, Скот Ролън, Трой Туловицки и Шейн Викторино (на долния ред от ляво на дясно)