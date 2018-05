Покер Колко трябва да си богат, за да играеш покер? 09 ноември 2010 | 13:01 0 0 0 0 17 В представите на хората покерът е възприеман като може би най-мъжката игра. Всички сядат равни около масата, подобно на рицарите на крал Артур, но само един излиза като голям победител. Игра на чест, на самообладание, на интелект - все качества, към които би трябвало да се стремим ежедневно. Тук се появява и ръката на късмета, неизменен фактор, който определя живота на всички ни и чието благоразположение не можем да контролираме. В този ред на мисли, покер масата е микрообщество , в което до теб седят повечето човешки типове, като започнем от блъфьора и стигнем до слепия късметлия. Къде ще се наредиш в крайния резултат често зависи от смелостта да се хвърлиш стремглаво в играта с All in. Не е нужно да си Бонд, за да можеш да залагаш Нoвите технологии и достъпът до информация драстично промениха правилата на играта. Независимо от пол, възраст и финансови възможности, всеки може да пробва уменията и късмета си в онлайн покер порталите. Покер специалистите на Унибет споделят за случай, в който двама мъже, единият от които доста възрастен, спечелват пакети за турнири за 3000 евро, а на тях могат да спечелят 140 , 000 евро и всичко това без да инвестират и 1 стотинка от личните си средства. Не са малко хората, които подпомагат семейния бюджет, играейки покер онлайн, превръщайки по този начин хобито си в източник на приходи, често по-доходоносен от собствената им професия.

Предколедни приходи С наближаване на Коледните празници, вече се задават и първите промоции - не само в моловете, но и в света на покера. Най-масовите покер турнири, ежедневните с вход 10 цента и Sit and go турнирите, в повечето случаи са източник на забавление, но не и на забогатяване, поради символичните награди. Но през ноември няма да са толкова символични. Поне в това ни убеждава един от най-масовите покер портали Унибет. Награден фонд от 10 000 евро и допълнителни бонуси като класиране във финален турнир със също толкова голям награден фонд вече са постижими и в масовите турнири с минимални входове. Оказва се, че за да играеш покер понякога са нужни само малко ентусиазъм, умения, €0.10 и смелост да се впуснеш в играта, а всички знаем, че Късметът обича смелите. Оказва се, че за да играеш покер понякога са нужни само малко ентусиазъм, умения, €0.10 и смелост да се впуснеш в играта, а всички знаем, че Късметът обича смелите.

