Баскетбол Аматьорската лига за жени стартира с пет отбора 09 ноември 2010 | 12:55



1. Balkan Ladies

2. Sharks

3. Remax

4. Kim

5. Old stars



За първи път тази есен ще се проведе шампионат за жени при аматьорите. Срещите ще се провеждат в 50 ОУ "Васил Левски" в "Драгалевци". Вече са ясни участниците в надпреварата. Това са пет отбора:1. Balkan Ladies2. Sharks3. Remax4. Kim5. Old starsМачовете ще бъдат по системата всеки-срещу-всеки, като всички отбори ще се срещнат по два пъти през редовния сезон. Организаторът - Аматьорската баскетболна асоциация, която вече две години организира надпревари и при мъжете, вече изработи и програмата на шампионата при дамите. 1.мач -24.11.2010- 19.30 ч. Old stars- Remax

2.мач- 24.11.2010-21.00 ч. Sharks - Balkan Ladies 3.мач- 06.12.2010- 19.30ч. Sharks- Old stars

4.мач-06.12.2010- 21.00ч. Kim-Remax 5.мач-15.12.2010-19.30ч.Balkan Ladies-Kim

6.мач-15.12.2010-21.00ч.Remax-Sharks 7.мач-12.01.2011-19.30ч.Kim - Sharks

8.мач-12.01.2011-21.00ч.Balkan Ladies-Old stars 9.мач-26.01.2011-19.30ч.Remax-Balkan Ladies

10.мач-26.01.2011-21.00ч.Old stars-Kim

