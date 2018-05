Питър Ебдън пее след провал на старта на световното първенство за ветерани

Снукър

Световният шампион от 2002 година Питър Ебдън претърпя поражение още в първия си мач на световното първенство по снукър за ветерани. 40-годишният англичанин загуби с 0:2 фрейма от Найджъл Бонд и не успя да намери ритъма си за изиграните две партии. Световният номер 11 изпусна оспоран първи фрейм, след като 44-годишният Бонд реализира решаващите розова и черна. Преминалият през квалификации по-възрастен англичанин без проблеми спечели и втората част с брейк от 52 точки. Така 37-ият в света Бонд си осигури 1/4-финален мач в надпреварата в Брадфорд срещу Кен Дохърти.



Въпреки ранното отпадане Питър Ебдън не пропусна шанса да зарадва близо 300-те зрители в залата с изпълнението си на песента на U2 With Or Without You.



Ето предстоящите 1/4-финални мачове:

Кен Дохърти - Найджъл Бонд

Стив Дейвис - Джо Джонсън

Денис Тейлър - Джон Парът

Джими Уайт - Клиф Торбърн