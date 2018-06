Формула 1 Ковалайнен се завръща в Race of Champions 31 октомври 2010 | 13:55 0 0 0 0 0 Хейки Ковалайнен ще се завърне в шоу-надпреварата Race of Champions (RоC), която спечели преди шест години. Тогава финландецът бе абсолютно непознат на публиката като най-голямото му постижение бе спечелването на Световните серии на Нисан през 2004 година. Въпреки това, Хейки шокира всички тогава като победи шампионът във Формула 1 Михаел Шумахер и рали шампионът Себастиен Льоб. Сега Ковалайнен чака с нетърпение завръщането си в RoC, което ще се проведе в Дюселдорф на 27 и 28 Ноември. Той коментира: "Race of Champions има специално място в моето сърце тъй като чрез него успях да победя Михаел и Себастиен през 2004 година и бях забелязан в света на моторните спортове. Горе-долу тогава кариерата ми във Формула 1 стартира. Днес мога само да кажа, че чакам с нетърпение надпреварата, особено след успешния сезон с Лотус.", сподели той. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg



0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1332

1