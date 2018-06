MySportal

Пак ли ? Старата песен на нов глас... Като фен на Юнайтед ще си призная, че сме били побутвани напред последните няколко години, но



твърденита, че само за това Юнайтед газиха 2 години в Европа са много смешни. Кажете ми един отбор от топ 4/5 , който не е подпиран вкъщи ( и



не само ) ??! Не съм от феновете, за които техният отбор винаги е най-добрия и да казвам " По добри бяхме ! " дори при заслужена загуба.

Та да мина на въпроса. Найстина ли смятате, че 2рият гол на Юнайтед тази вечер беше съдийски ?!

Разгледах няколко форума и има няколко тези.



Теза номер 1 :

" Тея от Манафчестър не могат да бият честно. Нани е педе**с. Топката може да бъде вкарана в игра само от вратаря, а той я рита преди Гомез да я доксоне. "



Всъщност всеки играч на терена може да вкара топката в игра от аут ( естествено тя трябва да бъде подадена извън границите на наказателното



поле ) Но за конкретната ситуация - топката изобщо не е напускала терена, за това нямаше нужда играта да бъде подновявана с аут.



Теза номер 2 :

" Тъпия съдия е подкупен - асистентът му каза, че няма гол, а той не го призна !!! "



Тука всеки човек, който разбира поне малко английски език може да се провери това, което ще кажа. Ето какво става:

Нани вкарва гол. Страничният рефер вдига флага си. Главният съдия отива да се консултира. Тук идват на помощ знанията по английски език.

След малък спор се вижда как след въпрос защо е вдигнал флага, страничният съдия отговаря " Той не беше изпълнил прекият свободен удар ( He



did not take the free kick ) И следва отговорът на главния съдия " Нямаше сигнал за свободен удар ( There wasn't a signal for a free kick /



There wasn't a signal for one ) и след това голът беше признат.



Теза номер 3 :

" Не е в духа на феърплея "



Има феърплей и феърплей. Едно е при съдийска топка да върнеш топката на противника, друго е след грешка на вратаря да му я върнеш. Няма



играч, който да каже " Еее, Гомес, брат, всеки бърка. Ето, ще ти върна топката в духа на феърплея :) "







Та това са най-коментираните. До утре ще има още 102938192 тези, 100%. Не казвам, че големите отбори ( и тук специално Юнайтед ) не са



подпирани от реферите, но да говорите, че тази вечер вторият гол е съдийски е просто.. несериозно и само един човек, който си няма и капка



представа от правилата на най-великата игра може да го каже.